5 coisas para saber em 25 de janeiro: Suprema Corte, Ucrânia, Covid, Federal Reserve, Cuba

O juiz da Suprema Corte Stephen Breyer deve ser formal Anunciando seus planos de aposentadoria hoje , abrindo caminho para o presidente Joe Biden nomear sua primeira indicação para a Suprema Corte. Biden prometeu preencher a vaga com uma mulher afro-americana, o que estabeleceria um precedente histórico. Atualmente, Seis dos nove juízes conservadores , então a escolha de Biden não mudaria o equilíbrio do tribunal, já que Breyer quase certamente seria substituído por um liberal. No entanto, é uma decisão conseqüente, já que se espera que o candidato presidencial seja muito mais jovem que Breyer e possa servir na corte por décadas. Quanto ao Próximos passos do processo Biden agora vai entrevistá-lo Lista curta de candidatos . A Casa Branca tomará então uma decisão e, em seguida, uma nomeação formal ocorrerá.

2. Ucrânia

Negociadores russos e ucranianos Concordou em continuar as negociações de cessar-fogo À medida que aumentam os temores de que a Rússia invada a Ucrânia. O mundo estava à beira, temendo que uma invasão fosse iminente, mas o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, minimizou um pouco esses temores ontem, dizendo que a Rússia Não reuniu tropas suficientes Para lançar uma invasão em grande escala. Autoridades também dizem que a recente conversa entre representantes da Ucrânia, Rússia, Alemanha e França ajudou a criar alguma esperança de paz. Falando após a reunião de ontem, o principal negociador de Moscou disse que o cessar-fogo deve ser respeitado “incondicionalmente”, mas muitas outras questões no leste da Ucrânia continuam sem solução. O negociador ucraniano disse que todos os lados apoiam um cessar-fogo permanente, acrescentando que estão prontos para negociar 24 horas por dia para evitar uma guerra.

3. Corona vírus

Moderna diz que deu um intervalo Dose de reforço Covid-19 específica para Omicron. Ao primeiro participante de um ensaio clínico de fase 2. Pesquisa postada ontem O New England Journal of Medicine descobriu que uma dose de reforço da vacina permaneceu robusta contra a variante Omicron, mas mostrou sinais de proteção de anticorpos diminuída. A Pfizer e a BioNTech, fabricantes de outra grande vacina de mRNA Covid-19, anunciaram no início desta semana que também iniciaram seus próprios testes de vacinas para a Omicron. De acordo com os dados mais recentes do CDC, a Omicron atualmente é responsável por 99,9% de todas as infecções por Covid-19 nos EUA, com a variante Delta representando os 0,1% restantes.

4. Reserva Federal

Com a inflação subindo, o Fed disse ontem que é Prepare-se para aumentar as taxas de juros Um movimento amplamente antecipado em Wall Street. “Com a inflação acima de 2% e a força do mercado de trabalho, o Comitê antecipa que em breve será apropriado aumentar a meta para a taxa de fundos federais”, disse o Fed em comunicado, com o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, afirmando em entrevista coletiva. que “com inflação acima de 2% e força do mercado de trabalho”. Março provavelmente será o período de tempo certo para um aumento da taxa. Os investidores agora esperam que o Fed aumente as taxas de juros quatro vezes este ano (ou mais) se a inflação continuar a ser um problema. isto Incentive-os a se livrar das ações Em empresas que dependem de dinheiro em caixa, bem como empresas de tecnologia que sustentaram o recente mercado altista.

5. Cuba

Autoridades cubanas estão exigindo que o governo Biden restaure as relações com a ilha à luz de um relatório recente da CIA que descobriu mais do que isso Casos de ‘Síndrome de Havana’ provavelmente não são causados ​​por uma potência estrangeira . Em 2016, diplomatas americanos e agentes disfarçados da CIA em suas casas e quartos de hotel em Havana começaram a reclamar de sintomas inexplicáveis, incluindo tontura, fortes dores de cabeça e um ruído penetrante que parecia metal sendo raspado no chão. Recentemente, 24 diplomatas diagnosticados com danos cerebrais Isso variou de fraqueza leve a ferimentos graves. Autoridades dos EUA temem que doenças inexplicáveis ​​possam ser causadas por “ ataques sônicos Em um novo estudo esta semana, a CIA identificou uma série de misteriosos incidentes de saúde, que podem ser explicados por causas ambientais, condições médicas não diagnosticadas e outros fatores.

Procurar café da manhã

‘Risco!’ A gloriosa série de vitórias do herói termina

Amy Schneider ficou US$ 1,3 milhão mais rica após fechar Segunda sequência de vitórias mais longa Na história do programa de competição. Ainda sou a número 1 aos nossos olhos, Amy!

Airbus aluga sua popular aeronave Beluga XL “Whale”

Deixando isso aqui esperando que te faça sorrir. Você vem baleia

Um dos países mais misteriosos do mundo reabriu o caminho para exploradores

Um objeto espacial desconhecido transmite sinais de rádio a cada 18 minutos

Agora, falando sério… para o desconhecido. Este orbe É algo que os astrônomos nunca viram antes.

Fabricantes das principais marcas de alimentos e bens de consumo planejam aumentar os preços

Cachorros-quentes Oscar Mayer, queijos veludo e bebidas Capri Sun estão em alta nesta primavera. verifique quanto

número do dia

178.000 dólares

Isso é quantos fãs estão no Kansas City Chiefs Doado ao Hospital Infantil de Nova York Depois que sua equipe derrotou o Buffalo Bills em um playoff épico no domingo. Geralmente são os torcedores dos Bills que fazem as doações após o jogo, mas os torcedores dos Chiefs começaram a doar esta semana em incrementos de US$ 13 – 13 segundos de motivação que os Chiefs levaram para levar o jogo para a prorrogação. O hospital agradeceu aos torcedores dos Chiefs, Twitter As doações ajudarão a garantir que sua equipe médica tenha as ferramentas, treinamento e programas para cuidar de crianças no oeste de Nova York.

Citação de hoje

“É tão estressante, eu não sabia que realmente sofria de ansiedade para ser completamente honesto até os últimos dois meses.”

A skatista gigante americana Hannah Swar, sobre lidar com um grande número de skatistas Contramedidas Covid-19 antes dos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim. Para competir, os atletas devem registrar dois testes negativos antes de partir para Pequim e passar por testes diários na chegada.

Clima de hoje

Finalmente

