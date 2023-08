Rússia acusa Ucrânia de ataques de drones em Moscou: atualizações ao vivo

Caças F-16 dinamarqueses se apresentam em um show aéreo na Dinamarca no ano passado. crédito… Henning Bagger/Ritzau Scanpix, via AFP – Getty Images

Um funcionário dos EUA confirmou na quinta-feira, em um movimento há muito esperado, que os Estados Unidos permitirão que aliados enviem caças F-16 fabricados nos EUA para Kiev assim que os pilotos ucranianos forem treinados para operá-los. No entanto, a exigência de que os pilotos ucranianos sejam totalmente treinados significa que as aprovações levarão meses.

Especialistas dizem que a contra-ofensiva na Ucrânia, que começou há dois meses, tem chances de vencer sem os caças, mas provavelmente será muito mais difícil.

É improvável que o prazo para as aprovações dos EUA surpreenda a Ucrânia. Ficou claro que o país não poderá operar ou receber caças F-16 no próximo outono ou inverno, disse o porta-voz da Força Aérea Ucraniana, Yuriy Ihnat, enfatizando que a aeronave não desempenhará um papel no guerra. contra ataque.

“Tínhamos grandes esperanças para este avião”, disse ele. A decisão dos EUA era esperada desde maio, quando o presidente Biden suavizou sua resistência aos esforços dos aliados da Otan para treinar pilotos ucranianos de F-16 e fornecer os aviões para a Ucrânia. O funcionário que confirmou a mudança dos EUA não está autorizado a discutir o acordo publicamente e falou sob condição de anonimato. Um porta-voz do Pentágono disse na quinta-feira que algum treinamento de pilotos pode agora ocorrer nos Estados Unidos. “Os Estados Unidos estão prontos para apoiar os esforços de treinamento em coordenação com a coalizão e estão prontos para receber treinamento para pilotos ucranianos dentro dos Estados Unidos se as capacidades na Europa forem alcançadas”, disse Brig. O secretário de imprensa do Pentágono, general Patrick S. Ryder em um comunicado. READ A Universidade de Hong Kong diz que a estátua da "Coluna da Vergonha" em homenagem aos mortos da Praça Tiananmen deve ser removida A Ucrânia possui caças MIG e Sukhoi da era soviética, mas há muito argumenta que os F-16 poderiam permitir que ela alcançasse a superioridade aérea, algo que nenhum dos lados conseguiu decisivamente desde que a Rússia lançou sua invasão total em fevereiro de 2022. As aprovações de transferência dos EUA, quando chegarem, devem ir para a Dinamarca e a Holanda, que lideram a coalizão de treinamento de pilotos. Na sexta-feira, o ministro das Relações Exteriores da Holanda, Wubke Hoekstra, agradeceu ao secretário de Estado Anthony J. piscando Em uma postagem no Xa plataforma anteriormente conhecida como Twitter, pela “boa e rápida cooperação de Washington”. Uma avaliação da Força Aérea dos EUA em março indicou que o prazo mais rápido para o treinamento completo seria de quatro a seis meses. Outras estimativas são mais longas. Treinamento demorado sobre como manter aeronaves também será necessário. Autoridades dos EUA disseram que a Ucrânia identificou apenas oito pilotos de caça que falavam inglês bem o suficiente para começar o treinamento. Isso é muito pouco para um esquadrão. Cerca de 20 outros foram enviados à Grã-Bretanha este mês para aprender inglês. O F-16, ou Fighting Falcon, que voou pela primeira vez em 1976, tem sido usado por militares em dezenas de países para combate ar-ar e ataques aéreos. Os caças F-16 são construídos pela empreiteira de defesa americana Lockheed Martin e são fabricados na Bélgica, Dinamarca, Holanda e Noruega. Os quatro países indicaram sua disposição de transferir os aviões para Kiev, de acordo com um alto funcionário ucraniano. Em maio, antes de Biden concordar em permitir que pilotos ucranianos treinassem nos F-16, os líderes da Grã-Bretanha e da Holanda anunciar Uma aliança internacional para fornecer à Ucrânia aeronaves de combate e treinamento de voo. O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, disse na época que o treinamento aconteceria Comece este verão. READ 'Deus não está do lado da máfia': prendendo os bandidos que sequestraram uma procissão religiosa | Itália Em julho, o ministro interino da Defesa da Dinamarca, Trols Poulsen, para repórteres O país espera ver “resultados” do treinamento no início do ano que vem.