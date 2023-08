Líderes de defesa da CEDEAO concordam com ‘Dia D’ para intervenção militar no Níger | notícias militares

O principal bloco da África Ocidental concordou com um “Dia da Vitória” para uma possível intervenção militar para restaurar a democracia no Níger depois que os generais derrubaram e detiveram o presidente Mohamed Bazoum no mês passado.

Um alto funcionário da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) disse na sexta-feira que concordou em ativar a força de prontidão como último recurso se os esforços diplomáticos falharem.

“Estamos prontos para ir a qualquer momento que a ordem chegar”, disse o Comissário da CEDEAO para Assuntos Políticos, Paz e Segurança, Abdelfatou Musa, durante a cerimônia de encerramento de uma reunião de dois dias de chefes do exército da África Ocidental na capital de Gana, Acra.

“O dia D também foi decidido. Já concordamos e refinamos o que é necessário para a intervenção”, disse ele, enfatizando que a CEDEAO ainda busca um envolvimento pacífico com os líderes militares no Níger.

“Enquanto falamos, ainda estamos preparados [a] missão de mediação no país, por isso não fechamos nenhuma porta.”

Os chefes de defesa se reuniram para acertar os detalhes de uma possível operação militar para retomar Bazoum se as negociações em andamento com os líderes golpistas falhassem.

“Ninguém deve duvidar que, se tudo mais falhar, as valentes forças na África Ocidental, tanto componentes militares quanto civis, estão prontas para responder ao chamado do dever”, disse Moussa.

Os oficiais militares demitiram Bazoum em 26 de julho, desafiando os apelos das Nações Unidas, da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental e outros para restabelecê-lo.

Um responsável do bloco disse na quinta-feira que a maioria dos 15 estados membros da CEDEAO estão dispostos a contribuir para a força conjunta, com exceção de Cabo Verde e aqueles também sob regime militar, nomeadamente Mali, Burkina Faso e Guiné.

Bazoum, cuja eleição em 2021 marcou um marco na turbulenta história do Níger, está detido com sua família na residência oficial do presidente desde o golpe, e a preocupação internacional está crescendo sobre suas condições de detenção.

A Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental tem um histórico ruim de impedir golpes desenfreados na região. Os vizinhos Burkina Faso e Mali receberam dois cada um no espaço de três anos.

A comunidade internacional e a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental consideraram demais o golpe de Estado no Níger. Além de ameaçar com uma invasão militar, o bloco impôs sanções econômicas e de viagens.

Mas com o passar do tempo sem ação militar e as negociações paralisadas, os líderes militares do Níger se firmaram no poder, deixando a CEDEAO com poucas opções.

Qualquer uso da força desestabilizaria ainda mais a empobrecida região do Sahel na África Ocidental, que já está travada em uma batalha de uma década com grupos armados.

O Níger também tem importância estratégica fora da África Ocidental devido às suas reservas de urânio e petróleo e ao seu papel como centro de forças estrangeiras engajadas na luta contra grupos armados ligados à Al-Qaeda e ao ISIS.