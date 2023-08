Biden recorre à diplomacia de Camp David para realizar a primeira cúpula trilateral com Japão e Coreia do Sul

CNN

O presidente Joe Biden está usando o retiro presidencial em Camp David para ajudar em uma missão diplomática – sediando a primeira cúpula trilateral com o Japão e a Coreia do Sul, dois países que estão deixando de lado histórias complicadas ao lidar com desafios comuns de segurança.

A cúpula de Biden com o primeiro-ministro japonês Fumio Kishida e o presidente sul-coreano Yoon Sok-yul deve ser uma demonstração de força enquanto os dois países lutam contra o comportamento provocativo contínuo da Coreia do Norte. Também ocorre quando o presidente busca aprofundar os laços com aliados no Indo-Pacífico em meio a preocupações com a ascensão da China.

Na sexta-feira, disseram altos funcionários do governo, Biden receberá os líderes em férias isoladas nas montanhas Catoctin, em Maryland, onde eles devem aprofundar a cooperação em defesa, tecnologia e economia entre os três países.

Autoridades disseram que os líderes realizarão exercícios militares anuais, incluindo exercícios regulares de mísseis balísticos, e discutirão novos acordos de compartilhamento de inteligência. Eles tomarão medidas para estabelecer uma linha direta trilateral para líderes para consulta de crise e formalizar a cúpula trilateral, a primeira desse tipo, como um evento anual.

Um alto funcionário do governo dos EUA disse que a cúpula não conseguiria chegar a um acordo tripartite de defesa coletiva, mas confirmaria que “o desafio enfrentado por qualquer país é um desafio para todos eles”.

A reunião marca a primeira vez que Biden recebe líderes estrangeiros no retiro de Camp David, local de negociações diplomáticas históricas de ex-presidentes. Biden dará as boas-vindas aos líderes em Camp David na manhã de sexta-feira para as reuniões trilaterais, e espera-se que eles realizem uma coletiva de imprensa conjunta no final da cúpula.

A perspectiva de um avanço triplo entre as nações nem sempre foi abandonada. A relação entre Seul e Tóquio foi adiada por décadas de tensão e desconfiança, incluindo uma disputa entre os dois países sobre o trabalho forçado do Japão durante a ocupação da Coreia.

Mas diante das constantes ameaças de mísseis da Coreia do Norte e das manobras militares chinesas na região, Kishida e Yun fizeram grandes esforços para deixar de lado essas diferenças, incluindo a realização de uma cúpula para reparar as relações em março, a primeira desse tipo em 12 anos. anos. Essa ação foi vista pelas autoridades americanas como um passo importante no fortalecimento de uma parceria trilateral que antes era considerada inimaginável.

“Toda a estratégia da China é baseada na premissa de que o aliado número um e dois dos Estados Unidos na região não podem se unir e se dar bem”, disse Rahm Emanuel, embaixador dos EUA no Japão, na Brookings Institution na quarta-feira. Ele acrescentou que a parceria trilateral é “uma parte essencial que muda todas as contas”.

Antes da cúpula, a Coreia do Sul acredita que a Coreia do Norte está preparando o lançamento de um míssil balístico intercontinental (ICBM) e outras “provocações” sobre a próxima reunião ou exercício militar conjunto EUA-Coreia do Sul programado para começar na próxima semana, segundo South. O legislador coreano é informado pelo serviço de inteligência do país.

Um alto funcionário do governo disse que os Estados Unidos esperam críticas e reação de Pyongyang e Pequim sobre a cúpula, mas disse que o foco do presidente é “garantir que a região saiba que esta parceria trilateral está operando em um novo nível e como uma força central”.

A reunião no retiro isolado na floresta também destacará a missão de Biden de revigorar as alianças após os turbulentos quatro anos de seu antecessor – um argumento-chave da campanha de Biden em 2020 que se estende à sua candidatura à reeleição.

Desde o início de seu governo, Biden procurou aproximar aliados asiáticos como Japão e Coreia do Sul, em parte, para conter a ascensão da China. As primeiras visitas de Biden ao líder estrangeiro na Casa Branca foram Japão e Coreia do Sul, e ele visitou os dois países consecutivamente em maio de 2022.

Os líderes realizaram reuniões trilaterais à margem da cúpula da OTAN do ano passado em Madri e no G7 em Hiroshima em maio, mas a reunião de Camp David será a primeira cúpula autônoma dos três líderes.

O conselheiro de segurança nacional Jake Sullivan realizou reuniões anuais com seus colegas japoneses e sul-coreanos, começando com uma sessão em Annapolis, Maryland, menos de três meses após a posse de Biden.

Biden trabalhou para fortalecer suas relações individuais e cooperação com a Coreia do Sul e o Japão. Biden e Kishida promoveram esforços para fortalecer a aliança militar de seu país e os dois homens trabalharam em estreita colaboração enquanto os Estados Unidos buscavam reunir aliados contra a guerra da Rússia na Ucrânia.

“Acho que nunca houve um tempo em que estivéssemos tão próximos”, disse Biden durante uma reunião com Kishida no Salão Oval em janeiro.

Durante uma visita oficial à Coreia do Sul na Casa Branca em abril, Biden e Yun anunciaram um novo acordo para impedir a agressão norte-coreana, incluindo o compromisso dos EUA de implantar temporariamente um submarino nuclear na Coreia do Sul pela primeira vez desde os anos 1980.

A visita também incluiu toques pessoais memoráveis ​​quando o presidente sul-coreano fez uma serenata para os convidados do jantar com um verso de “American Pie”. Em troca, Yoon foi presenteado com um violão autografado pelo músico responsável pela música, Don McLean.

O pai de Yoon, Yoon Ki-jong, morreu na terça-feira, poucos dias antes de o presidente sul-coreano viajar para os Estados Unidos.

Reunir-se em uma sexta-feira em um ambiente rural pode oferecer uma oportunidade para aprofundar esses relacionamentos pessoais. Um alto funcionário do governo disse que o pano de fundo de Camp David transmitiria “certamente imagens simbólicas de reconciliação, amizade e novos começos … símbolos que Camp David envolveu por tanto tempo”.

Localizada a cerca de 60 milhas de Washington, Camp David tornou-se um retiro pessoal para os presidentes dos EUA, começando por Franklin D. Roosevelt, que batizou a terra de “USS Shangri-La”. O presidente Dwight D. Eisenhower mais tarde renomeou a terra em homenagem a seu neto.

Quando Biden e sua família não estão na Casa Branca ou em uma de suas casas em Delaware, eles frequentam o refúgio arborizado nos fins de semana. Mas esta será a primeira vez que o presidente recebe líderes estrangeiros.

O primeiro-ministro britânico Winston Churchill foi o primeiro líder mundial a visitar as terras em 1943, encontrando-se com Roosevelt enquanto o presidente dos Estados Unidos pescava em um dos riachos do local. Duas semanas de negociações, levando aos Acordos de Camp David, o marco do acordo de paz entre Israel e o Egito, ocorreram no Retiro durante o mandato do presidente Jimmy Carter.

O presidente Bill Clinton tentou intermediar outro acordo de paz no Oriente Médio quando recebeu o primeiro-ministro israelense Ehud Barak e o líder palestino Yasser Arafat em Camp David em 2000, mas essas negociações acabaram falhando em produzir um acordo.

O último presidente americano a usar o terreno para reuniões diplomáticas foi o presidente Barack Obama, que hospedou líderes do Golfo lá em 2015. O ex-presidente Donald Trump considerou convidar o Talibã para Camp David em 2019, mas acabou desistindo desses planos depois que o grupo assumiu o crédito pelo atentado. matou 12 pessoas, incluindo um soldado americano.