Jatos vs contas de probabilidades, análises, previsões para todos os jogos da NFL Week 10

O ranking da NFL indica que os Jets (2-6) são uma equipe ruim. Os rankings estatísticos fazem a mesma afirmação, já que os Jets têm uma média de 27 em pontos marcados por jogo, 24 em jardas ganhas por jogo, 32 em pontos permitidos por jogo e 32 em jardas permitidas por jogo.

Mas enquanto os Jets se preparam para entrar em campo no domingo contra o Bills no MetLife Stadium, permita-me desafiar a noção de que este é “um time ruim”. Alternativamente, os Jets poderiam ser duas equipes – uma que era péssima na estrada e outra que era tão boa em casa.

Vamos examinar essas categorias estatísticas novamente, focando apenas na classificação dos Jets em jogos caseiros. Seu registro é 2-1. Suas 22,3 jardas por jogo classificam-se em 15º e seus 400,7 jardas por jogo classificadas em sétimo. 26,7 pontos permitidos em cada jogo saltam para a 23ª e 336 jardas permitidas em cada jogo é a nona.

Parece razoável. Os Jets são uma equipe muito pequena com um técnico de primeira viagem, sejam eles coordenadores ou zagueiros. Eles não aguentaram os ataques na estrada, mas em casa essas crianças conseguiram virar pequenos sucessos contra os Titãs e Bengala, transformando-os em grandes vitórias.

O jogo do Titans veio depois de uma derrota por 26-0 para o Denver. A vitória do Bengals veio após uma derrota por 54-13 na Nova Inglaterra. Na semana passada, a defesa de Gates foi embaraçosamente invisível na derrota por 45-30 em Indianápolis. Estes são os mesmos jogadores que tinham 10 sacks e uma linha de gol contra Ryan Tanehill e Joe Burrow.

Sim, as contas têm estatísticas sólidas fora da estrada e você ficaria chateado com uma derrota por 9-6 em Jacksonville. Eles são 5-3, mas ainda 6/1 combinados com os Buccaneers para vencer o Super Bowl LVI, e eles tiveram várias vitórias por deslizamento de terra sobre os Jets.

Mike White Getty Images

Vou começar com a cabeça perto de dois toques Mike White gerencia um crime com eficiência Que tem velocidade e uma grande habilidade de jogo. A defesa também é contabilizada como a “partida em casa”.

escolha: aviões, +13.

Indianapolis Colts (-10,5) sobre Jacksonville Jaguars

O Jags venceu um jogo bizarro e sem rebaixamento contra o Bills, mas foi atingido por dois dígitos cinco vezes nesta temporada. O tornozelo de Trevor Lawrence poderia segurar um pouco, e os Colts tiveram alguns dias extras de descanso de seu jogo na quinta-feira.

Cleveland Browns (+2) sobre os novos companheiros de equipe da Inglaterra

Você não terá que se preocupar com a incerteza de Nick Chubb-Dimerick Felton sobre COVID-19, porque D’Ernest Johnson está disponível. A perda de Damien Harris muda a equação normal de Mac Jones.

Atlanta Falcons (+9,5) Acima de DALLAS COWBOYS

É fácil compensar a perda de não comparecimento dos Cowboys para Denver por um retorno enferrujado de Duck Prescott. Mas e a defesa? Matt Ryan, Cordarelli Patterson e seus companheiros de 4-1 SU estiveram na estrada e em pontos neutros nesta temporada, então estou feliz por conquistá-los com uma série de pontos.

Matt Ryan AP

New Orleans Saints (+3) sobre os Tennessee Titans

Tennessee derrubou contas, chefes, pôneis e carneiros, respectivamente, todos eles oprimidos. Isso não acontece na NFL com muita frequência, e a longa jornada do jogo de domingo à noite pode deixar os Titãs prontos para a Revolta dos Santos.

Tampa Bay Buccaneers (-9,5) sobre Washington Soccer Team

Preocupado com o número alto porque Taylor Hynek teve um jogo sólido contra o Team Bock nos playoffs do ano passado, uma derrota por 31-23 culminou em +10 e você estará coberto aqui. Mas um Tom Brady renovado deve ser capaz de abrir caminho com uma defesa WFT exagerada.

Detroit Lions (+8,5) x Pittsburgh Steelers

O Lions é o único time a não ter vitórias na NFL por 0-8, mas eles são 4-4 ATS com covers que duram mais que os Ravens e Rams. será Mason Rudolph em vez de Ben Roethlisberger (COVID) para os Steelers, que têm uma rápida reviravolta em seu jogo de segunda à noite, recebendo todas as ligações imagináveis ​​de A tripulação de Tony “Hip Check” Corrente e acabou de ganhar pelos Bears.

Minnesota Vikings (+3,5) sobre Los Angeles Chargers

Uma volta difícil até os Vikings, que tinham grandes Ravens na semana passada e o abandonaram. Eles marcaram mais de 30 pontos quatro vezes contra dois Chargers. E cada equipe recebeu cinco jogos com cinco pontos ou menos, então mesmo essa modesta distribuição pode acabar acabando.

Carolina Panthers (+10) sobre Arizona Cardinals

Cam Newton não jogará no domingo, mas sua assinatura deve revigorar os Panteras. Esta equipe era mista, mas você não esperaria vê-la como um cão de dois dígitos. Nesta temporada, o maior spread para esses azarões foi de 4,5 pontos em Dallas.

Seattle Seahawks (+3.5) no Green Bay Packers

O show de Aaron Rodgers contra Russell Wilson é definitivamente melhor do que Jordan Love contra Genu Smith. Os Seahawks desenvolveram um bom jogo de corrida na ausência de Wilson. DangeRuss teve tempo de prática, enquanto Rodgers não pisará em campo até sábado.

Philadelphia Eagles (+3) sobre Denver Broncos

Uma decisão difícil a esse preço, mas com os Eagles, que alcançaram a marca de 20 em todas as partidas, exceto uma, enquanto os Broncos marcaram 19 ou menos quatro vezes.

Las Vegas Raiders (+2,5) sobre Kansas City Chiefs

O pesadelo de um ano e meio de KC continuou na ATS com uma dura vitória sobre os Rodgers-less Packers em uma hora difícil. Procurando por um grande dia de Maxx Crosby contra o grupo Chiefs O-line.

Segunda-feira

Los Angeles Rams (-4) sobre San Francisco 49ERS

Admito que essa lógica é muito quadrada, mas este é um jogo de orgulho para os Rams depois de serem derrotados pelos Titãs. O 49ers ultrapassou esse ponto. Anteriormente, eles perderam dois caça-tanques para o cardeal esgotado e agora estão 1-5 no SU e ATS nos últimos seis.

Melhores apostas: Seahawks, Browns, Raiders

Bloqueio de semana: Marrom (bloqueios 5-3 em 2021)

Semana Anterior: 3-11 no geral, 0-3 é a melhor aposta

Quinta-feira: Golfinhos (W)