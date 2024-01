Rumor: Microsoft oferecerá produtos exclusivos aclamados pela crítica para um “sistema rival” este ano

É um ano novo e certamente já surgiram rumores suficientes sobre outros jogos que poderão ser disponibilizados aos fãs da Nintendo no futuro.

A última história viral afirma que o jogo da Microsoft “com grande aclamação da crítica” e bem recebido pelos fãs será lançado em um “sistema concorrente” em 2024. Esta afirmação vem do apresentador de “Podcast de ódio de Nate“, que continua mencionando como o mesmo título estava no “Jogo de Conversação do Ano” no ano de seu lançamento.

“No ano civil de 2024, a Microsoft trará um de seus lançamentos originais mais populares para um sistema concorrente… Quando o anúncio chegar, acho que será recebido com muito entusiasmo, porque este é um sistema de alta qualidade jogo.”

Nate continua a usar a aventura narrativa de Obsidian tristeza Como exemplo de como o Xbox está fazendo tudo o que pode dentro de seu ecossistema, o próximo passo é levar um título como este para outras plataformas que poderiam ajudar a construir um público para uma possível sequência exclusiva para plataformas Microsoft.

Embora este suposto jogo possa não ser necessariamente Pentment, Sugira a conversa em outro lugar online Poderia ser o título de ação baseado em ritmo da Tango Gameworks Oi Fi Rush, que foi lançado no Xbox no início do ano passado e foi indicado para vários prêmios de Jogo do Ano. Um usuário ResetEra, conhecido por compartilhar vazamentos anteriores relacionados ao Xbox, também supostamente apóia a ideia de ser este jogo em particular.

Durante o ano passado, a Xbox reiterou o seu compromisso com a Nintendo – com um acordo para trazer os jogos Call of Duty para as plataformas Nintendo daqui para frente. A Microsoft também trabalhou com a Nintendo para trazer jogos como GoldenEye 007 para o Switch.