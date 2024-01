NVIDIA RTX 4080 SUPER supostamente custa US$ 999, RTX 4070 Ti/4070 SUPER custa US$ 799/US$ 599

Observe que esta postagem está marcada como Comum .

Rumores sobre preços da GeForce RTX 40 SUPER

Diz-se que o novo RTX 4080 SUPER custa menos que o RTX 4080 no lançamento.

Uma fonte confiável, MEGAsizeGPU, revelou detalhes dos preços esperados da próxima série GeForce RTX 40 SUPER. Dada a precisão consistente das informações deste vazador no passado, elas podem ser consideradas confiáveis. De salientar que os preços anunciados também correspondem aos dados que partilha A Lei de Moore está morta.

De acordo com uma postagem do MEGAsizeGPU, espera-se que o RTX 4080 SUPER tenha um preço de US$ 999, representando uma queda de US$ 200 em comparação com o não-SUPER RTX 4080 quando foi lançado inicialmente, há mais de um ano. Este SKU mostra o ajuste de preço mais significativo dentro da série SUPER, apesar de apresentar melhorias relativamente modestas nas especificações.

MSRP para RTX40Super:

4080x:999

4070Ti-S:799

4070S:599 – GBU Mega Size (@Zed__Wang) 6 de janeiro de 2024

O 4070Ti-S está no mesmo nível do 4080 na maioria dos jogos.

O 4070S está no mesmo nível do 4070Ti na maioria dos jogos.

A estratégia da Nvidia é que nunca baixem oficialmente os preços dos seus produtos. Em vez disso, lançarão novos produtos com o mesmo desempenho e preços mais baixos. – GBU Mega Size (@Zed__Wang) 6 de janeiro de 2024

Enquanto isso, há rumores de que o RTX 4070 Ti SUPER custa US$ 799, o que reflete o preço sugerido exato da placa não SUPER quando foi lançada há exatamente um ano. Além disso, o RTX 4070 SUPER está definido para substituir a versão não-SUPER por US$ 599, sugerindo fortemente um corte iminente de preço para esta última.

Se as especulações anteriores se confirmarem, espera-se que o RTX 4080S e o 4070TiS substituam os SKUs existentes, enquanto o RTX 4070S deverá coexistir com o modelo atual no mercado. A NVIDIA não tem intenção de reduzir oficialmente os preços dos modelos atuais, pelo menos oficialmente, mas de lançar novas placas gráficas com o mesmo desempenho mas a um preço inferior, como afirma o vazador.

Se as novas informações são verdadeiras, devemos saber em breve, já que a NVIDIA anunciará oficialmente a série RTX 40 SUPER em alguns dias e o primeiro SKU está programado para lançamento em 17 de janeiro.

Especificações NVIDIA GeForce RTX 40 SUPER VideoCardz RTX 4080 Super RTX4080 RTX 4070Ti Super RTX 4070Ti RTX 4070 Super RTX4070 Placa e SKU PG139 SKU 355 PG139 SKU 360 PG141 SKU 323 PG141 SKU 331 PG141 SKU 335 PG141 SKU 344 GPU AD103-400 AD103-300 M 103-275 AD104-400 AD104-350 M104-250 Núcleos Coda memória Barramento de memória Relógio central Aumente o relógio Relógio de memória Largura de banda TGP Conector de força 1x12VHPWR 1x12VHPWR 1x12VHPWR 1x12VHPWR 1x12VHPWR 1x12VHPWR/8 pinos na prateleira 31 de janeiro de 2024 20 de setembro de 2022 24 de janeiro de 2024 5 de janeiro de 2023 17 de janeiro de 2024 13 de abril de 2023 Projeto de renovação de sistemas de gestão US$ 999 US$ 1.199 US$ 799 US$ 799 US$ 599 US$ 599

fonte: GPU de tamanho mega