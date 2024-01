Final Fantasy XIV revela a nova função Pictomancer em vídeo

Os vídeos também revelam novas áreas e masmorras para a expansão “Dawntrail”; A nova raça feminina de Hrothgar

Final Fantasy XIV Gerenciador de jogos MMORPG Naoki Yoshida Foi revelado durante o “Final Fantasy Final Fantasy VI . O evento revelou um novo vídeo para o trabalho.





Conforme anunciado anteriormente, o novo trabalho será um DPS de alcance mágico. A função não possui classe obrigatória e é combatida com pincel. O nível inicial do trabalho é 80.

atualizar: Square Enix Ela também revelou a versão “completa” do trailer de “Dawntrail”.

Trailer japonês





Trailer em inglês





O evento também revelou vídeos provocando as novas áreas e masmorras da expansão.













Yoshida também afirmou durante o evento que embora a equipe tenha uma data de lançamento em mente enquanto trabalha para “Dawntrail”, eles ainda não estão prontos para anunciar uma data específica. O patch 6.55 do jogo com a segunda parte do novo cenário principal será lançado no dia 16 de janeiro.

Pictomancer se juntará ao Viper como os dois novos empregos em “Dawntrail”. Em algum momento durante a nova expansão (Patch 7.X), o jogo também adicionará um novo trabalho “limitado”, cujo nome foi revelado por Yoshida no domingo: Beastmaster.

Apresentando o Beastmaster, novo #FFXIV Chegada de missão limitada no final do 7.x! 🌟 pic.twitter.com/1iNsnlY7Xo – Final Fantasy XIV (@FF_XIV_EN) 7 de janeiro de 2024

O evento também revelou novo “conteúdo de estilo de vida” para o jogo intitulado “Cosmic Exploration” apresentando vários planetas.

Anunciando a Exploração Cósmica, novo conteúdo expandido para o próximo estilo de vida #downtrail! 🪐 pic.twitter.com/w4DJXm8yFh – Final Fantasy XIV (@FF_XIV_EN) 7 de janeiro de 2024

O evento também revelou a corrida “final” do jogo, a Hrothgar Women's Race.





Jogo crossover anunciado anteriormente com Final Fantasy XVI Está previsto para o início de abril.

A expansão “Downtrail” será lançada no verão de 2024. Tal como acontece com as expansões anteriores e Fantasia final Jogos da série, Yoshitaka Amano Projete o logotipo “Downtrail”.

Além disso, o limite de nível será aumentado do nível 90 para o nível 100.

A expansão conterá a atualização gráfica anunciada anteriormente. Haverá melhorias no “apelo estético no nível da tela” e texturas e sombras de maior resolução. Como resultado, os requisitos mínimos do sistema serão atualizados. o Estação de jogos 4 continuará a ser suportado. A atualização do jogo permitirá que os jogadores usem até duas tinturas no equipamento, bem como óculos e capacete ao mesmo tempo. O teste gratuito do jogo agora transita para a expansão “Stormblood”, a partir do patch 6.5.

Square Enix Lançado Final Fantasy XIV on-line Para computadores pessoais em setembro de 2010. Após críticas dos fãs, a empresa revelou uma versão atualizada do jogo intitulada Final Fantasy XIV: um mundo renascido O que adicionou um novo mundo e história. Final Fantasy XIV: um mundo renascido Foi lançado para PC com Windows e PS3 em agosto de 2013, para PS4 em abril de 2014 e para PS5 em maio de 2020. Square Enix Desde então, lançou quatro expansões: “Heavensward” em junho de 2015, “Stormblood” em junho de 2017, “Shadowbringers” em julho de 2019 e “Endwalker” em dezembro de 2021. O jogo tem 30 milhões de contas registradas em todo o mundo neste mês.

O jogo terá um teste beta aberto no Xbox Series A versão Xbox do jogo será lançada na primavera de 2024 com carregamento mais rápido e suporte a 4K (Série X).

Square Enix Anunciou em fevereiro de 2022 que continuaria a apoiar o MMORPG pelos próximos dez anos.

Fonte: Final Fantasy XIV 2024 Fan Fest em Tóquio Transmissão ao vivo