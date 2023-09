Wonderlust: O que esperar do evento Apple iPhone 15

CNN

Espera-se que a Apple lance a linha do iPhone 15 na terça-feira, no evento anual da empresa em setembro, e pode entregar A maior mudança no telefone projeto aos 11 anos.

O evento para a imprensa, divulgado pela Apple com o slogan “Love Wonders”, será realizado na sede da empresa em Cupertino, Califórnia, e será transmitido ao vivo em seu site, a partir das 10h, horário local.

Embora o evento anual do iPhone tenha sido organizado ao longo dos anos, anunciando mudanças incrementais na duração da bateria, no sistema de câmeras e nas telas, este ano a Apple deverá apresentar pela primeira vez o carregamento USB-C para seus smartphones. A mudança poderia eventualmente simplificar o processo de carregamento em diferentes dispositivos e marcas.

Mas a empresa terá que mostrar mais do que apenas um novo sistema de cobrança para que os usuários atualizem. Vendas da Apple no mês passado diminuiu pelo terceiro trimestre consecutivo. A receita do iPhone foi de US$ 39,7 bilhões no trimestre, uma queda de quase 2% ano a ano.

Aqui está mais do que esperar:

A Apple já mudou seus iPads e MacBooks para carregamento USB-C, mas agora pode ser o momento certo para a empresa finalmente fazer a mudança para iPhones. A mudança ocorre menos de um ano depois de a União Europeia ter votado para aprovar legislação que exige que smartphones, tablets, câmeras digitais, alto-falantes portáteis e outros pequenos dispositivos suportem carregamento USB-C até 2024. A primeira lei desse tipo visa reduzir o número de carregadores e cabos. Com os quais os consumidores têm de lidar quando compram um novo dispositivo e permitem aos utilizadores misturar e combinar dispositivos e carregadores, mesmo que sejam produzidos por fabricantes diferentes.

“Esta é sem dúvida a maior ruptura no design do iPhone em muitos anos, mas na verdade não é uma mudança dramática”, disse Ben Wood, analista da CCS Insight.

No ano passado, o vice-presidente sênior de marketing mundial da Apple, Greg Joswiak, enfatizou publicamente o valor e a onipresença do carregador Lightning, que foi projetado para carregar dispositivos mais rapidamente, mas observou que “obviamente teremos que cumprir” as exigências da UE. mandato. O carregador Lightning foi lançado em 2012.

Também é possível que a mudança para USB-C leve a uma onda de acessórios de carregamento, possivelmente em cores diferentes. É possível que os usuários do iPhone também paguem por um adaptador de parede USB-C, pois será um conector de tamanho diferente.

Há rumores de que toda a linha do iPhone 15 terá um recurso “Dynamic Island” – uma página inicial interativa para alertas, notificações e vários controles – que substitui o entalhe na parte superior da tela. A ferramenta foi lançada nos modelos topo de linha do iPhone 14 Pro no ano passado.

Embora existam alguns Existem outros rumores circulando sobre os modelos básicos do iPhone, e espera-se que os modelos iPhone 15 Pro e 15 Pro Max recebam uma série de novos recursos, segundo a empresa. Relatório Bloomberg. Isso pode incluir uma lente periscópica traseira, que permite mais zoom óptico, e uma caixa de titânio para tornar o dispositivo até 15% mais leve e fino. Os modelos Pro também deverão contar com o mais recente chip A17 da Apple, o primeiro com tecnologia de 3nm, que pode entregar processamento mais rápido e bateria de maior duração.

A programação também deverá vir em diversas novas cores, como pode ser visto no logotipo da Apple apresentado no convite do evento, incluindo marinho e tons atualizados de cinza, branco e prata.

Em junho, a Apple apresentou… veja profissional, um fone de ouvido de realidade mista que, segundo a empresa, anunciará uma nova era de “computação espacial”. Yoram Wurmser, analista da Insider Intelligence, acredita que a empresa testará “alguns novos recursos e colaboração mais profunda” para criar entusiasmo antes de seu lançamento em 2024. (Também é possível que a Apple anuncie uma data de lançamento.) O fone de ouvido combina realidade virtual com realidade aumentada, uma tecnologia que sobrepõe imagens virtuais a vídeos ao vivo do mundo real. O fone de ouvido é o maior e mais significativo lançamento de produto da Apple em anos.

AirPods, novos Apple Watches e datas de lançamento de software



A empresa normalmente lança seus mais recentes Apple Watches junto com o iPhone todos os anos, então provavelmente veremos a estreia do Apple Watch Series 9 e talvez a próxima geração de seu smartwatch Ultra 2, um wearable mais poderoso para fãs de esportes sérios. De acordo com a Bloomberg, a Apple está trabalhando em uma reformulação completa de seu smartwatch Apple Watch Series 10 no próximo ano, então as atualizações deste ano serão relativamente pequenas.

Além disso, espera-se que a Apple apresente a próxima geração de AirPods com um novo case de carregamento que funcionará com cabos USB-C. Provavelmente também anunciará as datas de lançamento de seus sistemas operacionais de próxima geração para iPhone, iPad, computadores Mac e Apple Watch.

Em maio, por exemplo, a Apple ofereceu um Muitas ferramentas novas Chegando ao iOS 17, como a AutoCorreção mais precisa, está um novo recurso chamado Live Voicemail que Ele transcreverá a mensagem do chamador em tempo real, e a ferramenta NameDrop permite aos usuários compartilhar suas informações de contato colocando dois iPhones próximos um do outro. O aplicativo Phone do iPhone também Alterar a posição do botão de comentário no canto inferior direito da tela, ao lado de outras funções.

Com a expectativa de que o novo iPhone ocupe o centro das atenções, muitos analistas não esperam que a Apple o faça Novos iPads ou computadores Mac serão lançados até outubro. Embora os rivais Samsung e Google estejam dobrando seus esforços em dispositivos dobráveis, ainda não se espera que a Apple revele uma versão semelhante neste outono.