Greg Olsen, ex-Bears, seleciona novo quarterback titular – NBC Sports Chicago

Se você ainda não leu ou ouviu o suficiente sobre o debate sobre Justin Fields… bem, aqui está outra olhada.

Um ex-jogador do Bears simplificou o argumento. O ex-tight end Greg Olsen escreveu recentemente seus pensamentos sobre a discussão, escrevendo em resposta ao Barstool Big Cat no X.

“Não há necessidade de bater nos campos”, escreveu Olsen. “Vamos supor que o melhor QB no draft e os campos sejam exatamente os mesmos agora e no futuro. O desempate recomeça o cronômetro antes que ele tenha que pagar ao QB $ 50 milhões. Assim que o QB for pago, é melhor que ele seja capaz de cobrir acima “Os buracos. A maioria deles não consegue. A elite pode fazer isso.”

Na verdade, os Bears terão a opção de exercer a opção de quinto ano de Fields nesta entressafra. A próxima temporada marca a última temporada de Fields trabalhando sob seu lucrativo acordo inicial que dá aos Bears um limite máximo de apenas US$ 6,4 milhões na próxima temporada.

No entanto, se os Bears decidirem usar sua atual escolha número 1 em um quarterback de sua escolha, eles poderão zerar o relógio do contrato do quarterback e trocar Fields. Este quarterback cumprirá quatro temporadas em um contrato básico antes que os Bears, teoricamente, precisem pagar um preço alto pelo chamador virtual.

A outra vantagem de contratar um quarterback, e não pagar a Fields por um novo contrato ou extensão de quinto ano, é que Ryan Poles e o front office podem usar esse dinheiro para gastar em outras necessidades do elenco. A linha ofensiva, edge rushers, wide receivers, etc. podem ser atualizados com as economias proporcionadas por um novo contrato de novato como quarterback.

Por outro lado, o potencial não garante resultados. Fields, embora seja um ponto de interrogação na posição, mostrou flashes comprovados de jogo de elite. Nesta temporada, em particular, Fields melhorou claramente a sua presença no bolso, e a sua capacidade de corrida simplesmente complementa, em vez de dominar, as suas capacidades de passe.

Infelizmente, Fields sofreu uma lesão no polegar que o deixou de lado por quatro semanas, custando a ele e aos Bears jogos cruciais para avaliá-lo. No entanto, ele jogou bem em seu retorno, levando os Bears à vitória sobre os Leões, líderes da divisão. Ele também tem mais quatro jogos nesta temporada para provar seu valor como sinalizador.

Os poloneses disseram a mesma coisa no ano passado, e foi relatado de forma semelhante nesta temporada, que os poloneses precisariam ficar “atordoados” com a nova classe de zagueiros para deixar Fields. Ele será menos tolerante com Fields sabendo que pode zerar o relógio do contrato do quarterback?

Descobriremos em breve, quando a entressafra da NFL começar.

