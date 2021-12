Cristiano Ronaldo, do Manchester United, comprou US $ 9 milhões em um terreno para construir uma mansão na Quinta da Marinha, Coscois, na costa oeste de Portugal.

Segundo relatos, Forward Legend tem planos Resolver Com sua família quando ele decide se aposentar definitivamente do campo. O terreno que escolheu localizava-se numa zona valiosa e valiosa apelidada de “Riviera Portuguesa”.

Em 2020, a estrela do Man Utd decidiu comprar o apartamento mais caro já vendido em Lisboa, a capital de Portugal. O paddock de 3100 pés quadrados da Avenida da Libertad tem ginásio e piscina interior. Vai ser meia hora de carro do terreno recém-adquirido em Cascais. A construção da mansão do jogador de futebol já começou.

De acordo com Correio matutino, Que é considerado um investimento e parte do grande império do jogador. No entanto, a TV 7 Dias afirma que Ronaldo pretende utilizá-la como casa de família, “aqui é onde vai viver com a família quando terminar a vida. Todos aqui sabem disso, claro que estamos felizes. Ronaldo é o Ronaldo”.

O jovem de 36 anos é proprietário de um imóvel, incluindo um apartamento de sete pisos na Madeira, que adquiriu há dois anos. Lá moram sua mãe Dolores, de 66 anos, e seu irmão Hugo.

Ronaldo, junto com sua parceira Georgina Rodriguez e seus quatro filhos, possui uma luxuosa villa em Torino, Itália, uma luxuosa villa que comprou enquanto estava na Juventus, e uma mansão de $ 6,3 milhões dentro do castelo de entrada de La Finca, perto de Madrid.

Além de ser um dos melhores jogadores de todos os tempos, Ronaldo também está dando banho nas pessoas Ato de misericórdiaS. Recentemente, ele assinou uma de suas camisetas portuguesas, que será leiloada a partir de 24 de dezembro para arrecadar fundos para as vítimas da erupção vulcânica de La Palma.

Ronaldo continua a contribuir para a caridade, uma vez que doou a três hospitais em Portugal no início da epidemia de COVID-19. Ela também é embaixadora da Children’s Save, UNICEF e World Vision.

Foto de Robbie J. Praise – AMA / Getty Images