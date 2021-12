Mais cinco KFCs foram abertos em Portugal

O Grupo Ibersol inaugura mais cinco KFCs em Portugal, elevando para 41 o número de restaurantes no país.

O Grupo Ibersol prepara-se para abrir três novos restaurantes KFC, elevando para cinco o número de lugares da rede, inaugurada em dezembro.

Caldas da Rainha, Lisboa e Funchal representam os próximos locais e cinco unidades que criam 90 empregos.

Rede de Restaurantes inaugura restaurante na Rua de Raimundo de Carvalho, junto à A44 com acesso a 84 pessoas, com capacidade para conduzir em esplanada e parque infantil – após abertura de espaço em Vila Nova de Gaia – KFC abre restaurante em Ponta Delcata, São Miguel , Açores, e Além do drive thru podem comer 64 pessoas.

“Queen Syrup, Campo Pequino em Lisboa e Centro Comercial La Wai no Funchal são os próximos três locais a abrir restaurantes KFC até ao final deste ano. Estas cinco unidades vão criar 90 postos de trabalho e estas novas inaugurações deverão expandir a marca”, informa a empresa disse Eco.

O KFC, que está em Portugal desde 1996, conta hoje com 41 restaurantes no país. A nível nacional, a marca é operada pelo Grupo Ibersol, um grupo português de catering com sede na Península Ibérica e em Angola, que opera marcas de serviço de fast food como Pizza Hut, Burger King, Pans, KFC, Taco Bell e Pasta Caffé. Ò Quilo, MiiT, Costelas, Quiosques, Cafetarias, Catering e outras ofertas.