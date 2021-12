Oligarca Abramovich obteve passaporte português ao abrigo da lei judaica

O bilionário russo-israelense Roman Abramovich, dono da empresa britânica de futebol Chelsea, tornou-se cidadão português ao abrigo de uma lei que emitia passaportes para pessoas expulsas por ancestrais judeus no século 15.

Abramovich terá de provar que é descendente de judeus que deixou a Península Ibérica após uma investigação de propaganda sobre a perseguição anti-semita em Portugal e na Espanha.

Uma agência noticiosa da Reuters noticiou no sábado que o porta-voz do bilionário tinha confirmado a reportagem do jornal português Publiko de que a oligarquia tinha adquirido a nacionalidade portuguesa em abril.

O relatório disse que o pedido de Abramovich seria examinado por geneticistas e oficiais em busca de evidências de interesse na cultura Sebardi.

A reportagem citou o portal de informações do Porto, o Maslin, dizendo que Abramovich havia doado dinheiro para um projeto em homenagem aos judeus portugueses em Hamburgo, na Alemanha.

Um passaporte português permite a Abramovich viver e trabalhar em qualquer parte da UE. Isso tornará mais fácil para ele fazer negócios no Reino Unido.

O presidente russo Roman Abramovich, dono do Chelsea Football Club na Inglaterra, deixa a quadra em Londres em 4 de outubro de 2011. (AP / Arquivo)

Em 2018, Abramovich Recebido Uma carteira de identidade israelense de acordo com a lei de retorno, que permite aos judeus se tornarem cidadãos de Israel. Ele chegou em seu jato particular.

Ele obteve a cidadania israelense porque seu visto não pôde ser estendido no Reino Unido em meio a tensões diplomáticas entre Londres e Moscou.

Abramovich tornou-se imediatamente um israelense rico e agora é um cidadão português rico. De acordo com Forbes, Ele vale atualmente $ 14,3 bilhões.

Como um novo cidadão, Abramovich está isento de impostos em Israel sobre a renda obtida no exterior por 10 anos e não é obrigado a declarar as fontes dessa renda no mesmo período.

Quando o visto britânico de Abramovich expirou, as regras mais rígidas estabelecidas foram que ele teria que explicar a origem de sua riqueza para obter um novo.

Não há evidências de que Abramovich tenha feito algo errado, mas o Reino Unido tem examinado empresários e diplomatas russos nos últimos anos.