Oligarquia bilionária Roman Abramovich Ele se tornou cidadão da UE três anos depois de retirar seu pedido de visto para o Reino Unido em meio a tensões diplomáticas entre Londres e Moscou.

Seu porta-voz, que revelou o proprietário russo, confirmou o surpreendente crescimento no sábado Chelsea O clube de futebol adquiriu a cidadania portuguesa no início deste ano.

Uma reportagem em um jornal português afirma que a aplicação bem-sucedida de Abramovich aos descendentes dos judeus separáticos expulsos da Península Ibérica durante o julgamento aplicou a lei portuguesa. Em geral.

Em 2018, Abramovich foi selecionado para não prosseguir com um pedido de visto para o Reino Unido após uma acusação internacional. Incidente de envenenamento em Salisbury Mudanças que dificultam a obtenção de visto por russos poderosos.

Problemas levaram Abramovich a retirar planos Construir um terreno de 500 milhões de libras para o Chelsea, Projeto que supostamente proporcionou mais de 20 milhões de benefícios sociais ao entorno.

Seu novo passaporte da UE significa que o empresário deve cruzar o sistema de imigração Brexit baseado em pontos do Reino Unido e atender a “requisitos específicos”.

No entanto, após o passaporte português e a obtenção do passaporte israelense no final de 2018, já é possível ver sua família no Reino Unido sem visto.

Abramovich planejou construir para o Chelsea antes de mudar seus planos de residência. Foto: Hussein Nasrul / Herzog e de Muran / PA

Milhares de judeus israelenses obtiveram a cidadania portuguesa desde que a lei foi aprovada em 2015, e as linhagens dos requerentes foram verificadas por especialistas em busca de evidências de interesse pela cultura sebardiana. Abramovich é conhecido por ter doado dinheiro para projetos que homenageiam a herança dos judeus separáticos portugueses em Hamburgo.

Segundo documentos do Ministério da Justiça, Abramovich recebeu sua cidadania em 30 de abril.

Alguns observadores podem ver a emissão de um passaporte português como uma nova forma de obter a cobiçada cidadania europeia de um oligarca russo.

Uma forma popular de os oligarcas russos – alguns dos quais foram acusados ​​de corrupção – obterem passaportes da UE é usar o polêmico esquema do “visto ouro”.

Em 2017, o Defensor Revelado Ao conceder cidadania aos super-ricos, o governo cipriota arrecadou mais de ில்லியன் 4 bilhões em quatro anos, dando-lhes o direito de viver e trabalhar em toda a Europa em troca de investimento monetário. Documentos indicam que mais de 400 passaportes foram emitidos anualmente por meio do esquema.

Em 1492, os “monarcas católicos” Rainha Isabel de Castela e Fernando, rei de Aragão, viviam na Espanha com 300.000 judeus. Dezenas de milhares fugiram Portugal, Para ser perseguido lá ou expulso em 1496.

As estimativas do número total de judeus, muçulmanos, Kadars, bruxas, cientistas e não católicos mortos pelo Papa Sisto IV em 1478 no julgamento espanhol aprovado pelo Sisto IV variam de dezenas de milhares a centenas. .

Abramovich acreditava na riqueza do petróleo da Rússia na década de 1990 – mais de 10 bilhões e comprou o Chelsea em 2003.