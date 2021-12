Panaji: Em 2012, quando o então ministro-chefe Manohar Parrikar declarou o futebol um esporte estadual, pela primeira vez em qualquer estado da Índia, a decisão foi aplaudida por todos. Mas, na realidade, não deveria ter demorado tanto para o governo perceber o impacto do futebol sobre os Cowans.O futebol tem sido um mero esporte desde que o padre britânico Fr William Robert Lyons o apresentou a Goa em 1883.

SL Benfica visitou Velha Goa no primeiro dia

Ao longo do século XX, o futebol foi uma parte importante das relações de expatriados com Goa porque as melhores equipas de Bombaim, agora Mumbai, estavam então a percorrer o estado sob domínio português.

O St. Mary’s College chegou aqui já em 1905 e jogou um amistoso contra os Panchim Boys, enquanto na década de 1940 times importantes como o Young Kones e o Best perceberam sua presença.

Os portugueses sabiam o que o futebol significava para os goenses, por isso, na década crucial antes da libertação, quando as potências coloniais os pressionaram para renunciar ao controlo de terras estrangeiras, o regime de Salazar fez tudo o que estava ao seu alcance para garantir que Goa estivesse em boas mãos.

O futebol era sua maior ferramenta.

“Os portugueses fizeram alguns esforços de última hora para sensibilizar em Cowan para os benefícios do domínio europeu e da sua relação com o Estado ibérico. O futebol revelou-se um meio importante de promoção desta associação cultural e de realçar a eficácia da administração portuguesa,” James Notas de Mills:, 1883-1951 ‘.

Desde 1955, foram organizadas viagens às principais equipas do Império Português, com Ferrovario de Lurenko Márquez a jogar primeiro. O clube com sede em Moçambique atraiu uma multidão de 20.000 para ambas as partidas.

Quatro anos depois, o principal time de futebol do Paquistão, o Port Trust Club de Karachi, desembarcou aqui “simbolizando a união das duas nações do futebol contra a Índia”. Mas o mais famoso deles foi, sem dúvida, a chegada da lenda europeia SL Benfica nos anos 1960.

“A digressão do Benfica por Goa em 1960 tinha como objectivo lembrar aos cidadãos nativos as suas ligações e responsabilidades imperiais”, escreveu Todd Cleveland, “Seguindo a bola: a migração dos jogadores de futebol africanos através do império colonial português.”

Em particular, o Governador-Geral Vassalo e Silva assistiu a dois dos três jogos que o Benfica disputou em Goa.

O jogo, administrado pelo Concelho de Desportos da Índia Portugal, acrescentou orgulho ao futebol por estar separado dos demais, como o próprio nome indica, um conselho público de esportes.

Em vez disso, a Associo Football de Goa (agora Goa Football Association) foi formada em 22 de dezembro de 1959.