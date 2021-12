O astro do Man UTD, Cristiano Ronaldo, constrói uma mansão na ‘Riviera Portuguesa’ para se aposentar com a família – The Sun

Cristiano Ronaldo está a construir uma nova mansão numa das zonas residenciais mais valiosas de Portugal.

O atacante do Manchester United, de 36 anos, comprou o apartamento mais caro já vendido em Lisboa no ano passado – um imóvel de £ 6,5 milhões que inclui um ginásio e piscina coberta.

Segundo a imprensa portuguesa, o pai de quatro filhos gastou mais de 7 milhões de libras num grande terreno na Quinta da Marinha, também conhecida como Riviera Portuguesa.

As obras do estimado palacete do jornal português acabam de começar Correio matutino A estrela do futebol diz que a propriedade será a mais recente adição ao império.

O jovem de 36 anos planeja usar a casa como investimento, embora a popular revista TV 7 Dias tenha anunciado que planeja usá-la como casa de família após sua aposentadoria.

Uma fonte descrita como um provável vizinho disse ao jornal: “O terreno foi recentemente vedado e comprado por Ronaldo. “Ele virá morar com a família depois de encerrar o negócio.” Todos aqui sabem disso e, claro, estamos felizes. Ronaldo é Ronaldo ”

A Quinta da Marinha fica a meia hora do aeroporto de Lisboa e a dez minutos do centro da cidade costeira de Cascais, o principal destino de férias da costa lisboeta.

A fértil zona costeira centrada em Cascais, Estoril e Cindra é denominada Riviera Portuguesa.

O império imobiliário de Cristiano Ronaldo inclui um edifício de apartamentos de sete andares com vista para o Oceano Atlântico na capital de Madiran, Funchal, que ele comprou em 2019.

No apartamento moram a mãe Dolores, de 66 anos, o irmão mais velho Hugo e a família.

O ex-atacante do Real Madrid voou para sua ilha natal após o derrame de sua mãe no ano passado e depois passou um tempo lá com sua namorada Georgina Rodriguez e quatro filhos.

Então ele um Casa de aluguel por 3.500 por semana Antes de Ele retorna para a Itália, onde possui uma villa de luxo.

A mídia portuguesa identificou Cristiano como o misterioso comprador do apartamento mais caro de Portugal. A estrela disse ter frustrado a licitação de outros dois milionários para apreender o complexo de apartamentos de 3100 metros quadrados na área da Avenida da Libertad, no centro de Lisboa.

Cristiano Ronaldo é dono de uma mansão de £ 4,8 milhões no Castle Estate em La Finca, perto de Madrid, onde o galês Gareth Bale também mora.

Em um vídeo lançado em dezembro de 2015, ele mostrou a casa, percorreu seu quarto, sala de estar, sala de jantar e jardim, divertiu os fãs e desejou um Feliz Natal às pessoas.

Antes de entrar em seu caro apartamento em Lisboa, ele vendeu uma mansão para seu ex-companheiro de equipe no Real Madrid, Pepe, por 2 milhões em C கெ res, no norte de Portugal.

Diz-se que usou o dinheiro para comprar o seu apartamento no Funchal.