Rolling Stones e Lady Gaga estrelarão como Chris Rock e Daniel Craig, The Hollywood Reporter

Ronnie Wood, Lady Gaga, Mick Jagger, Steve Jordan e Keith Richards se apresentam durante uma celebração surpresa dos Rolling Stones de seu novo álbum “Hackney Diamonds”.

Kevin Mazur / Getty Images para RS

Os Rolling Stones comemoraram o lançamento de seu novo álbum com uma apresentação intimista em clubes de Nova York, encerrando o show com um dueto empolgante com Lady Gaga como Daniel Craig, Chris Rock, Mary-Kate Olsen e muito mais.

Ícones do rock tocaram músicas de Diamante Hackney – incluindo a faixa exclusiva de Gaga “Sweet Sounds of Heaven”, o primeiro single “Angry”, “Whole Wide World” e “Bite My Head Off” – horas antes do lançamento do álbum na manhã de sexta-feira. O conjunto de sete faixas dos Stones também incluía canções populares como “Tumbling Dice”, “Jumpin’ Jack Flash” e “Shattered”.

Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood tocaram como velhos amigos no palco, aproveitando cada segundo do curto show enquanto o público assistia maravilhado. Os presentes incluíram Trevor Noah, Jimmy Fallon, Elvis Costello, Diana Krall, Taylor Hill, Rachel Weisz, Christie Brinkley, Ed Burns, Keegan-Michael Key, Dan Reynolds do Imagine Dragons, Minka Kelly, Christy Turlington e Questlove, que cantou conjuntos de Antes e depois de realizar as pedras. O produtor e compositor vencedor do Grammy, Andrew Watt, que produziu Diamante Hackney e ele Conhecido por seus trabalhos com Justin Bieber, Miley Krios e Ozzy Osbourne, o evento também contou com a presença do cantor.

Jagger tirou a jaqueta perto do final do show e dançou e cantou no palco, que contou com músicos incríveis, incluindo Steve Jordan na bateria.

Gaga estava perfeita enquanto cantava ao lado de Jagger, recebendo aplausos de pé da multidão. Ela e a banda fizeram uma reverência no final do set.

Diamante Hackney É o primeiro álbum de música original da banda desde 2005. Explosão maior. Em 2016 eles lançaram um álbum de covers de blues Azul solitárioO que rendeu à banda seu terceiro prêmio Grammy.

O grupo de rock disse que gravou 23 músicas para o álbum e escolheu 12 para fazer a versão final. músicas Foi gravado em Londres, Los Angeles, Nova York e Bahamas.

Quanto ao título do álbum, Jagger explicou no lançamento do álbum em Londres: “É como quebrar a tela da janela do seu carro em um sábado à noite em Hackney.” Ele também descreveu o tema do álbum como “raiva e nojo”. Charlie Watts, que morreu em 2021, executou duas tomadas vocais, enquanto o membro original Bill Wyman tocou “Live by the Sword”.