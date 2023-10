Lupita Nyong’o sugere rompimento com Selema Masekela em postagem no Instagram

Como ‘Wakanda Forever’ ajudou Lupita Nyong’o a lamentar Chadwick Boseman Lupita Nyong’o conversa com Anika Reed do USA TODAY sobre “Pantera Negra: Wakanda Forever” e como ela se lembra de sua falecida estrela, Chadwick Boseman. Divirta-se!, EUA hoje

Lupita Nyong’o está se abrindo sobre estar em uma “temporada de desgosto” em meio a um novo rompimento.

Embora a atriz de Pantera Negra: Wakanda Forever saiba que “há coisas mais importantes acontecendo no mundo agora”, ela se sentiu compelida a compartilhar “uma verdade pessoal e me separar publicamente de alguém em quem não posso mais confiar”. de acordo com Sua postagem no Instagram Quinta-feira.

Embora ela não tenha mencionado explicitamente o nome da pessoa a quem se referia, Nyong’o estava romanticamente ligada ao apresentador de TV Sliema Masekela. Os dois aparentemente confirmaram seu relacionamento e se tornaram oficiais do Instagram em dezembro, Embora de acordo com as pessoasNão está claro quando os dois começaram a namorar.

Ela acrescentou que sua dor de cabeça se devia a “um amor que foi repentina e devastadoramente extinto pelo engano”.

Seu anúncio ocorre um dia depois de ela ter sido vista no show de Janelle Monáe com o ator Joshua Jackson em meio ao divórcio de Jodie Turner-Smith. o O Daily Mail publicou fotos deles No show em Los Angeles em 18 de outubro.

Nyong’o continuou no Instagram: “Mas lembro que o tamanho da dor que sinto é igual à medida da minha capacidade de amar. Então, escolho enfrentar a dor e desenvolver coragem para encontrar meu amor”. “A vida é como é, e confiar que isso também passará. A promessa, como dizem, é o coração mole que gera medo.”

Nyong’o espera que a abertura sobre como ela lidou com o rompimento “pode ​​​​ser útil para outra pessoa que está sofrendo com o coração partido e se preparando para tentar escapar da dor e perder a sabedoria que vem dela”. #Breakup”, escreveu o anfitrião.

Ela concluiu sua mensagem: “Enfrentemos nossa dor para não espalhá-la”.

Gabrielle Union-Wade, Ava DuVernay e Marlon Wayans compartilham amor e conselhos

Muitos amigos entraram na conversa para compartilhar seu amor e comentários de apoio na postagem de Nyong’o.

Gabrielle Union-Wade manteve a simplicidade com dois corações negros e um emoji de mãos em oração, enquanto Marlon Wayans lembrou Nyong’o de “Confie em Deus. Ele quer o que é melhor para você”.

“Todas as lições são sim, especialmente as dolorosas. Isso também passará. Abraços calorosos. Seja gentil com você enquanto se cura”, escreveu o comediante e escritor. “Sempre digo sempre que termino: ‘Tenho sorte, vou me amar de novo’. Senti sua falta. Vá com amor, mulher.”

Josh Gad expressou seu amor e Ava DuVernay disse: “Nós os elevamos com amor e fraternidade. Seus milagres estão ao seu redor. Deixe-nos contá-los com confiança e fé.”

Ruth Carter, a figurinista vencedora do Oscar de Pantera Negra, disse a Nyong’o para “apoiar-se em seus amigos”, acrescentando: “Estou aqui para confortar seu coração”.

“Viagem terapêutica”: Letitia Wright e Lupita Nyong’o em Pantera Negra: Wakanda Forever

De acordo com as pessoas, Nyong’o desejou feliz aniversário a Masekela em agosto. A partir de quinta-feira, a postagem não estará mais visível em sua página do Instagram.

“E então… o universo achou por bem trazer Sunshine Human ☀️ para minha órbita, e este dia marca sua introdução à vida”, escreveu ela nas redes sociais na época. “Todos os dias são repletos de #boaenergia e motivos para dançar com @selema como minha companheira favorita. Feliz aniversário, meu amor!”

Masekela respondeu à sua postagem, dizendo: “Sneaky mi amour. O homem mais feliz do mundo. Meu coração está sorrindo largamente.”

Masekela Ele ainda não falou sobre a separação.