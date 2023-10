Vacinas comestíveis contra a raiva de guaxinim serão entregues nos pátios de Omaha

OMAHA, Nebraska (KMTV) – Se você vir alguém jogando pequenos pacotes de um carro em pátios na metade leste do condado de Douglas esta semana, é provavelmente o USDA.

A partir de quarta-feira, o USDA administrará 18.000 vacinas orais contra a raiva de guaxinim em uma área de 62 milhas quadradas, principalmente a leste da Interestadual 680, a pé e em veículos.

Destinam-se a evitar que a raiva do guaxinim se estabeleça longe de onde já está presente.

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças e o Departamento de Agricultura dos EUA nunca encontraram um caso de raiva de guaxinim entre aqui e os Apalaches, exceto alguns casos isolados em Ohio, disse Lindsay Hoose, Diretora de Saúde do Condado de Douglas.

O primeiro caso de raiva de guaxinim em Nebraska foi descoberto em um gatinho no início deste mês.

Dez pessoas foram expostas a esse gato, mas estão em boas condições. A raiva é quase sempre fatal sem tratamento adequado, disse Hews.

“Se não conseguirmos conter a propagação da raiva dos guaxinins, estima-se que isso nos custará dezenas de milhões de dólares em exposição humana nos próximos cinco anos”, disse Justin Frederick, Chefe de Epidemiologia do Condado de Douglas.

As vacinas orais têm aproximadamente o tamanho de um recipiente de ketchup. Tem cheiro de peixe porque está coberto de farinha de peixe. Como você pode imaginar, eles podem atrair mais animais do que guaxinins, mas as autoridades do condado dizem que são seguros para animais de estimação. Na verdade, dizem que não tente impedir seu cachorro de comê-lo, porque podem ocorrer mordidas.

Eles pedem aos Omahans que não movam os pacotes, a menos que estejam em uma garagem, calçada ou em algum lugar que não atraia guaxinins. Se você mover um pacote, as autoridades pedem que você use luvas ou uma barreira, como um saco ou papel toalha, e depois lave as mãos.

Em dois casos, disse Frederick, a vacina líquida causou erupções cutâneas em pessoas imunocomprometidas com feridas nas mãos. Isso representa um total de 250 milhões de pacotes distribuídos, disse ele.

A vacina oral contra a raiva é “normalmente distribuída pelos Serviços de Vida Selvagem todos os anos” para evitar a sua propagação para além dos Apalaches orientais, de acordo com o Departamento de Saúde do Condado de Douglas.

O Departamento de Saúde do Condado de Douglas possui uma linha de informações: (402) 444-3400. Eles receberão perguntas, pedidos para não perturbar sua propriedade e relatos de quaisquer efeitos adversos.

Há duas semanas, as autoridades começaram a capturar e vacinar os animais. Vacinaram quase 600 pessoas; Eles são principalmente guaxinins, mas também incluem gambás, gatos e raposas vermelhas. Há uma semana, as autoridades começaram a testar animais, principalmente nas estradas, porque um animal deve estar morto para ser testado. Todos os 130 animais testados tiveram resultados negativos.