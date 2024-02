Rival de Putin diz que a maioria dos russos quer acabar com a guerra na Ucrânia Notícias eleitorais

Boris Nadezhdin, o candidato presidencial anti-guerra da Rússia, disse que uma “maioria” da população na Rússia quer o fim do conflito com a Ucrânia e prometeu recorrer da decisão do Colégio Eleitoral que o proíbe de concorrer nas eleições de março contra o atual presidente Vladimir Putin.

Numa entrevista à Al Jazeera na sexta-feira, Nadezhdin disse que a decisão da CEC foi uma “decisão política” que os seus advogados se preparam para contestar no Supremo Tribunal.

“Não sei quem decidiu exatamente [that] Sobre mim, mas sei exatamente porquê… porque a minha classificação eleitoral e o número de pessoas dispostas a votar em mim estão a crescer 5% todas as semanas.”

Nadezhdin criticou Putin, que disse ter cometido um “grande erro” ao lançar a invasão, e prometeu acabar com ela através de negociações.

“[The] O entendimento oficial é que a sociedade é toda a favor de Putin [the] “Uma operação militar especial, como a chamamos, mas não é o caso.” “A maioria das pessoas na Rússia quer que o conflito na Ucrânia acabe.”

Vozes dissidentes não eram toleradas na Rússia e as pessoas eram rotineiramente criminalizadas ao abrigo de rigorosas leis anti-difamação que tornam ilegal falar negativamente sobre a invasão e o comportamento dos militares.

Os considerados culpados de espalhar “informações falsas” sobre o exército podem pegar até 15 anos de prisão.

Questionado se estava preocupado em ser punido ao abrigo das leis de controlo da guerra, Nadezhdin disse: “O problema não é se estou com medo ou se não estou com medo – francamente, estou pronto para tudo”.

Ele disse à Al Jazeera: “Mas nunca critico Putin pessoalmente. Critico as suas políticas apenas do ponto de vista jurídico. Eu sempre respeito a Constituição Russa e as leis Russas.

“[For] Há 30 anos que trabalho na política russa e conheço pessoalmente todos os funcionários do governo russo, e eles conhecem-me, e é provavelmente por isso que não estou na prisão.

Nadezhdin, um vereador de 60 anos que concorre pelo pequeno partido de centro-direita Iniciativa Cívica, disse ter coletado mais de 100 mil assinaturas em toda a Rússia, necessárias para se registrar como candidato às eleições marcadas para 15 de março. -17.

Mas a Comissão Eleitoral Central disse ter descoberto que 15% das assinaturas eram inválidas.

O Kremlin disse que não considera Nadezhdin um concorrente sério de Putin e que a decisão do comité está em conformidade com os procedimentos estabelecidos.

É quase certo que Putin vencerá a reeleição para prolongar a sua liderança de 24 anos na Rússia, incluindo oito anos como primeiro-ministro, por pelo menos mais seis anos.

Mas Nadezhdin está pronto para lutar.

Ele disse que se a Suprema Corte permitisse que ele concorresse, isso teria “uma consequência muito grande e seria um grande problema para o nosso governo”.