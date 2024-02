Keir Starmer defende a reversão do Partido Trabalhista de gastos verdes de £ 28 bilhões

Escrito por Paul Seddon

Correspondente político da BBC

8 de fevereiro de 2024, 17h02 GMT Atualizado há 2 horas

Sir Keir Starmer insistiu que não tem outra escolha senão abandonar a promessa de investimento verde do Partido Trabalhista de 28 mil milhões de libras por ano.

Ele defendeu a mudança alegando que já não era acessível porque o Partido Conservador causou o colapso da economia.

Ele disse à BBC que os trabalhistas ainda gastariam mais do que os conservadores em projetos verdes se ganhassem as eleições e que estavam comprometidos com “energia limpa até 2030”.

Mas Rishi Sunak disse que o líder trabalhista “confirmou que não tem planos para a Grã-Bretanha”.

O anúncio do Partido Trabalhista representa uma redução significativa no montante que o partido pretende investir em indústrias verdes se ganhar o poder.

Isso ocorre depois de semanas de confusão sobre a política, que foi alvo de crescentes ataques conservadores antes das eleições, com Sunak dizendo que o empréstimo necessário forçaria os trabalhistas a cobrar impostos.

O líder trabalhista disse que todos os planos verdes anunciados pelo partido até agora – incluindo dinheiro para fatores de baterias e produção de “aço limpo” – permaneceriam em vigor.

Mas as subvenções e os empréstimos para ajudar as famílias a isolar melhor as suas casas serão agora cortados.

O pacote de investimento será parcialmente financiado por impostos sobre os lucros das empresas energéticas, mas não inteiramente por novos empréstimos governamentais.

A promessa de gastos de 28 mil milhões de libras, anunciada pela primeira vez para 2021, já foi significativamente diluída pelo Partido Trabalhista.

Em Junho passado, a Chanceler Sombra Rachel Reeves anunciou que a meta de gastos só seria alcançada depois de 2027, e não no primeiro ano de um governo trabalhista.

O partido incluiu então cerca de 10 mil milhões de libras por ano de despesas governamentais planeadas no seu valor, aproximando o compromisso de despesas adicionais em comparação com os conservadores de 18 mil milhões de libras por ano.

Agora, o partido confirmou que o investimento adicional total em comparação com os planos do governo ascenderá a cerca de 4,7 mil milhões de libras por ano.

Ela também disse que iria financiá-lo em parte mantendo um alto imposto proposto sobre os lucros inesperados sobre os lucros das empresas de energia durante seu primeiro mandato, se ela ganhar o poder.

O partido diz agora que espera que isto arrecade 10,8 mil milhões de libras ao longo de cinco anos para financiar os planos, reduzindo a dependência de empréstimos.

Em declarações à BBC, Sir Keir disse que alterar os planos de gastos era “perfeitamente sensato”, acrescentando que seria “irresponsável” ignorar a situação económica.

Ele acrescentou: “Não posso ignorar o facto de os conservadores terem causado enormes danos à economia”.

Os trabalhistas insistiram que a reversão era necessária para permitir que o partido cumprisse as suas regras de gastos, que estipulam que a dívida deve cair proporcionalmente ao tamanho da economia em cinco anos.

“Outra rendição”

No entanto, a decisão de abandonar a promessa de gastos foi criticada pelo grupo de campanha de esquerda Momentum and Unite, o maior apoiante sindical do Partido Trabalhista.

Um porta-voz da Momentum disse: “Esta última mudança em Starmer representa outra capitulação aos interesses da direita”.

A líder sindical Sharon Graham disse: “O movimento trabalhista deve enfrentar as falsas acusações dos conservadores de irresponsabilidade fiscal”.

“Este é um enorme retrocesso para o clima, a economia e os bons empregos”, disse Carla Diener, co-líder do Partido Verde.

Sunak disse que a mudança na abordagem trabalhista foi um “momento perigoso” que mostrou que o líder trabalhista estava “rolando grandes coisas e não pode dizer o que faria de diferente”.

Ele acrescentou: “Este foi o principal elemento da política económica trabalhista, e agora parece que eles estão tentando evitá-lo”.

Onde isso deixa os planos do Partido Trabalhista?

Fonte da imagem, Imagens Getty

É difícil avaliar as consequências da redução dos gastos ambientais por parte do Partido Trabalhista, uma vez que o partido nunca especificou em detalhe para onde irá todo o dinheiro.

Ela confirmou que o seu plano de financiar subsídios às famílias para melhorar o isolamento das casas cobrirá agora apenas cinco milhões de casas ao longo de cinco anos, em vez de 19 milhões de casas ao longo de uma década.

O financiamento atribuído para isto será de 13,2 mil milhões de libras ao longo de cinco anos, cerca do dobro do montante com o qual o governo está actualmente comprometido, mas menos do que o que o Partido Trabalhista tinha planeado.

As promessas inalteradas incluem £1,8 mil milhões para nove portos “prontos para renovação”.

Remain também inclui a promessa de gastar 2 mil milhões de libras em oito fábricas de baterias e 3 mil milhões de libras em aço “limpo”, números que incluem supostos gastos do governo.

A promessa de gastar 500 milhões de libras por ano em subsídios a empresas que criam empregos verdes também permanece em vigor, mas o partido especificou que não começará até 2026.

O partido nunca especificou quanto irá gastar na GB Energy, a empresa pública de geração limpa que pretende estabelecer.