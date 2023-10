Richard Sherman suspeita que Steve Wilkes pode perder as funções de convocação do 49ers – NBC Sports Bay Area e Califórnia

Depois que os 49ers perderam seu terceiro jogo consecutivo no domingo no Levi’s Stadium, muita culpa vai para o time que parece estar de volta à terra após seu início quente na temporada de 2023 da NFL.

O ex-linebacker do 49ers, Richard Sherman, sabe que há muitos problemas que assolam San Francisco no momento, mas ele acredita que não há dúvidas de que o técnico Kyle Shanahan considerará uma grande mudança após as dificuldades defensivas do time sob o comando do novo coordenador defensivo Steve Wilkes.

“É definitivamente possível”, disse Sherman na segunda-feira no FS1.IndiscutívelQuando Skip Bayless perguntou se Shanahan dispensaria Wilks de suas funções defensivas: “Não sei para onde isso vai dar neste momento. eu não sei quem [Shanahan] Ele vai ceder… mas terá que fazer um ajuste. “Você tem que voltar ao que eles fizeram bem, porque você muda as coisas de uma forma que coloca esses caras em muitas situações ruins.”

Nos últimos três jogos, a defesa do San Francisco não se pareceu em nada com a força constante conhecida como All-Pros Fred Warner, Nick Bosa e Talanoa Hufanga liderando o ataque. A unidade foi dividida em semanas consecutivas pelo quarterback do Minnesota Vikings, Kirk Cousins ​​​​e pela estrela do Cincinnati Bengals, Joe Burrow, e contra o Cleveland Browns, seu fracasso em impedir o quarterback reserva do Cleveland Browns, PJ Walker, iniciou a seqüência de derrotas.

Sherman questionou as decisões técnicas de cobertura e lacunas de Wilkes, questionando especificamente por que o novo coordenador defensivo dos 49ers não estava usando os defensores de San Francisco da mesma forma que trouxeram o sucesso da equipe no passado.

“Você se pergunta o que Steve Wilkes faz em algumas dessas situações”, disse Sherman. “Por que Fred Warner e Dre Greenlaw não foram roubados no A’s como tem acontecido nos últimos três anos sob seu comando? [former 49ers defensive coordinators] Demico Ryans e Robert Saleh?

“Você se pergunta o que ele está fazendo porque o esquema estava lá.”

Os 49ers contrataram Wilkes nesta entressafra, depois que Ryans deixou San Francisco para se tornar o técnico do Houston Texans. Wilkes admitiu na semana passada que depois de 17 anos como treinador, ele ainda está se adaptando para fazer as coisas de maneira diferente em Santa Clara, e Sherman espera que Shanahan faça mudanças no futuro.

“Obviamente, Kyle Shanahan virá a essas reuniões e dirá: ‘Eu entendo que você veio aqui com sua própria identidade, a maneira como tem feito as coisas'”, disse Sherman. “Vamos voltar ao básico. Voltaremos a usar essas pessoas da maneira que as usamos melhor, e isso é: “É isso. Basta dirigir o carro que temos aqui”. “

Após a derrota de domingo para o Bengals no Levi’s Stadium, que quebrou uma seqüência de 11 vitórias consecutivas em casa, vários defensores do 49ers e o próprio Shanahan disseram que um esforço melhor da equipe era necessário se o San Francisco quisesse voltar aos trilhos. E embora isso seja certamente verdade, Sherman acredita claramente que o jogo em conferência deveria ser a primeira parada de Shanahan.

