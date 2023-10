Rams avaliam cenários relacionados à lesão no polegar de Matthew Stafford, por fonte: Quais são suas opções de QB?

Na manhã de segunda-feira, o Los Angeles Rams está avaliando uma série de cenários possíveis com o quarterback Matthew Stafford e sua lesão no polegar, de acordo com uma fonte da liga.

Stafford, que machucou o polegar na derrota de domingo para o Dallas Cowboys, deixou o jogo no terceiro quarto e voltou para a linha lateral com uma grande fita adesiva em volta do pulso e polegar direitos, mas não voltou ao jogo.

Os Rams não descartaram colocar o quarterback na reserva de lesionados enquanto coletam informações para determinar um cronograma geral maior. Eles jogam contra os Packers em Green Bay esta semana, então alguns detalhes como o tempo frio e a semana de folga depois disso são levados em consideração em relação à situação de Stafford no curto prazo. Stafford continuará a ser testado e avaliado em variáveis ​​como quão bem ele consegue pegar a bola.

Atualmente, os Rams têm apenas um quarterback em seu elenco ativo: Brett Rypien, que terminou o jogo de domingo em Dallas. A equipe pode tentar adicionar opções de emergência adicionais na posição, especialmente se Stafford perder um tempo significativo. Stetson Bennett, que foi convocado nesta primavera na quarta rodada, permanece na lista de não-doentes/não-futebolistas.

O técnico do Rams, Sean McVay, disse após o jogo de domingo que Stafford machucou o polegar ao converter uma conversão de dois pontos em uma jogada complicada.

McVay observou que Stafford recebeu uma avaliação inicial da equipe médica da equipe, mas se recusou a compartilhar o que disse e indicou na época que Stafford seria submetido a mais testes.

“Não quero especular até obter um esclarecimento completo dos médicos”, disse ele.

McVay reconheceu que Stafford acertou o polegar ao finalizar um arremesso no início do jogo, mas reiterou: “Parece que ele acertou (acertou) quando estava finalizando o arremesso, não foi a lesão que o limitou. … Infelizmente, parecia que a lesão havia ocorrido.” O que o deixou de lado pelo resto do jogo, que foi quando ele acabou marcando sua tentativa de dois pontos.

Leitura obrigatória

(Foto: Cooper Neal/Getty Images)