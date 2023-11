Revelado: Os cinco asteróides devem chegar perigosamente perto da Terra este ano

Estes são cinco dos asteróides que passarão perto da Terra até o final do ano

O cometa, denominado 144P/Kushida, atingirá a sua maior aproximação no dia 12 de dezembro.

É compreensível que um cometa apelidado de “Satanás” possa causar medo em você.

Especialmente porque esta rocha espacial em particular tem três vezes o tamanho do Monte Everest e está atualmente explodindo como um vulcão a caminho da Terra.

Felizmente, não há hipótese de o 12P/Pons-Brooks realmente nos atingir, mas espera-se que seja visível a olho nu quando fizer a sua maior aproximação em junho de 2024.

Isso é no próximo ano, no entanto. E quanto às rochas espaciais que estão programadas para passar pela Terra antes do final do final?

MailOnline dá uma olhada em cinco dos asteróides mais raros, maiores e mais próximos – além de outro cometa – que os observadores de estrelas poderão desfrutar nos próximos meses.

Foi necessário o enorme asteróide Chicxulub para exterminar os dinossauros há 66 milhões de anos.

Felizmente, a NASA não espera que tenhamos um destino semelhante no espaço, mas isso não a impediu de preparar uma estratégia de defesa planetária na forma do Teste de Redirecionamento Duplo de Asteróides (DART), que se revelou um sucesso no ano passado.

Até agora, a agência espacial dos EUA descobriu mais de um milhão de rochas espaciais orbitando o nosso sistema solar, incluindo 95% dos asteróides com mais de 800 metros que correm o risco de se aproximarem do nosso planeta.

Só quando se trata deste último, existem atualmente mais de 30.000 objetos próximos da Terra (NEOS), alguns dos quais foram classificados como “potencialmente perigosos”.

Entre eles estão dois que descobrimos abaixo e você poderá conferir no próximo mês.

A classificação é dada a asteróides com um diâmetro de cerca de 460 pés (140 metros) que orbitarão a cerca de 0,5 unidades astronômicas (4,6 milhões de milhas) da trajetória da Terra ao redor do Sol.

Para colocar isto em contexto, a Lua orbita a uma distância média de cerca de 240.000 milhas, pelo que asteróides potencialmente perigosos estão perigosamente próximos num contexto astronómico, mas não no sentido de que devamos preocupar-nos com eles.

No entanto, aqui estão cinco asteróides a serem observados e como eles se acumulam em tamanho, velocidade e proximidade da Terra em 2023.

139622 (2001 QQ142)

O que é isso?

Um asteróide da classe Apollo. São rochas espaciais que cruzam a órbita da Terra e são uma importante fonte de meteoritos que ocasionalmente atingem o nosso planeta.

Quão grande é isso?

Acredita-se que esta rocha espacial tenha entre 0,2 milhas (0,347 km) e 1 milha (1,552 km) de diâmetro, tornando-a comparável em tamanho à Ponte Golden Gate.

É maior que 97% de todos os asteróides conhecidos que orbitam no espaço.

Quanto tempo leva para girar em torno do sol?

620 dias

Quando ele se aproximará de nós?

O asteróide está programado para passar perto da Terra em 6 de dezembro, a uma distância de 3,4 milhões de milhas (5,5 milhões de quilômetros).

Quão rápido você viaja?

14.890 mph (23.900 km/h)

É um asteróide potencialmente perigoso?

Sim

341843 (2008 EV5)

O que é isso?

Asteróide da classe Aten. São rochas espaciais que passam a maior parte do tempo escondidas do Sol e têm períodos orbitais inferiores a um ano.

Quão grande é isso?

Com 0,4 km de diâmetro, este asteróide tem aproximadamente o tamanho do Capitólio dos EUA e é maior que 90% de todos os asteróides.

Quanto tempo leva para girar em torno do sol?

343 dias

Quando ele se aproximará de nós?

341843 (2008 EV5) fará um sobrevoo próximo à Terra cinco dias antes do Natal, em 20 de dezembro, a uma distância de 3,9 milhões de milhas (6,3 milhões de km).

Quão rápido você viaja?

11.950 mph (19.200 km/h)

É um asteróide potencialmente perigoso?

Sim

(2019 CZ2)

O que é isso?

Um asteróide da classe Apollo

Quão grande é isso?

(2019 CZ2) é um asteroide muito pequeno. É comparável em tamanho a um ônibus escolar americano, com um diâmetro estimado entre 68 pés (21 m) e 308 pés (94 m).

onde ela está agora?

(2019 CZ2) está atualmente na constelação de Peixes.

Quanto tempo leva para girar em torno do sol?

605 dias

Quando ele se aproximará de nós?

Este asteroide está programado para atingir seu ponto mais próximo da Terra em 25 de novembro, a uma distância de 1,1 milhão de quilômetros.

Quão rápido você viaja?

13.000 mph (20.900 km/h)

É um asteróide potencialmente perigoso?

Não, mas é um asteroide próximo da Terra

2020 Sub3

O que é isso?

Um asteróide da classe Apollo

Quão grande é isso?

Estima-se que outra pequena rocha espacial, 2020 YO3, tenha entre 101 pés (31 metros) e 230 pés (70 metros) de diâmetro.

Isto o torna um asteróide de tamanho médio, aproximadamente do tamanho do famoso Big Ben de Londres.

onde ela está agora?

O asteróide 2020 YO3 (NEO) está atualmente localizado na constelação de Corona

Quanto tempo leva para girar em torno do sol?

1100 dias

Quando ele se aproximará de nós?

O YO3 2020 fará da sua próxima viagem ao redor do nosso planeta uma viagem festiva. Passará perto da Terra em 23 de dezembro, a uma distância de 847.000 milhas (1,3 milhões de km).

Quão rápido você viaja?

37.180 mph (59.800 km/h)

É um asteróide potencialmente perigoso?

Não, mas é um asteroide próximo da Terra

(2013 VX4)

O que é isso?

Um asteróide da classe Apollo

Quão grande é isso?

(2013 VX4) também está no lado menor em termos de asteróide, estimado entre 144 pés (44 metros) e 325 pés (99 metros) de diâmetro.

Isso é aproximadamente o tamanho da Estátua da Liberdade em Nova York – um pensamento aterrorizante vindo em nossa direção.

Quanto tempo leva para girar em torno do sol?

912 dias

Quando ele se aproximará de nós?

O 2013 VX4 fará sua próxima aproximação mais próxima da Terra em 4 de dezembro, quando passará por nós a uma distância de cerca de 1,2 milhões de milhas (1,9 milhões de km).

Quão rápido você viaja?

14.700 mph (23.600 km/h)

É um asteróide potencialmente perigoso?

Não, mas é um asteroide próximo da Terra

E um culpado adicional.

As rochas espaciais acima são todas asteróides. Mas e os cometas semelhantes a “Satanás” que deverão aparecer em junho de 2024? Escalação 144P/Kushida.

144F/Kushida

144P/Kushida é um cometa descoberto pelo astrônomo amador Yoshio Kushida no Japão em 8 de janeiro de 1994. Ele tem uma duração orbital de apenas 7,6 anos, o que é um período curto comparado a outros cometas.

A rocha espacial atingirá o seu ponto mais próximo da Terra em 12 de dezembro, antes de atingir o seu ponto mais próximo do Sol um mês depois, em 25 de janeiro de 2024.

Embora o cometa atinja o seu brilho máximo apenas em 2024, os observadores de estrelas em ambos os hemisférios poderão vislumbrá-lo com a ajuda de grandes binóculos e pequenos telescópios até ao final de 2023.

Atualmente está localizado na constelação de Áries, mas está se movendo em direção à Terra a uma velocidade de cerca de 105.000 km/h (65.000 mph).

Verde brilhante: 144P/Kushida (foto) é um cometa descoberto pelo astrônomo amador Yoshio Kushida no Japão em 8 de janeiro de 1994. Ele tem um período orbital de apenas 7,6 anos, que é um período curto em comparação com outros cometas.