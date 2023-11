Descobrindo os custos financeiros dos transtornos mentais

Pacientes psiquiátricos têm quase duas vezes mais probabilidade de sofrer de múltiplas doenças físicas – novo estudo

Um novo estudo conduzido pela Anglia Ruskin University (ARU) em colaboração com o Centro de Pesquisa Biomédica da Universidade de Cambridge revelou descobertas importantes sobre a saúde física de pacientes psiquiátricos. Esta análise abrangente inclui dados de 19 estudos diferentes, incluindo 194.123 pacientes psiquiátricos em todo o mundo, e os compara com 7.660.590 indivíduos em grupos de controle.

Desfechos relacionados à multimorbidade

Multimorbidade é quando uma pessoa é afetada por qualquer combinação de doenças crônicas juntamente com pelo menos uma outra condição de saúde física. Os pesquisadores descobriram que os pacientes psiquiátricos tinham 1,84 vezes mais probabilidade de relatar multimorbidade do que o grupo controle.

O estudo descobriu que pessoas com problemas graves de saúde mental também relatam condições físicas, incluindo doenças metabólicas, hipertensão, epilepsia, doenças respiratórias, vasculares, renais e gastrointestinais, bem como cancro.

Preocupações globais com a saúde mental

Em 2019, quase um bilhão de pessoas sofriam de transtorno mental, tornando-o uma das principais causas de incapacidade em todo o mundo. De acordo com a razãoUma em cada quatro pessoas terá algum tipo de problema de saúde mental a cada ano na Inglaterra.

Estudos anteriores concluíram que uma grande proporção de indivíduos que necessitam de serviços de saúde mental não têm acesso a cuidados de saúde mental eficazes, acessíveis e de alta qualidade, especialmente em países de baixos rendimentos. Por exemplo, 71% dos indivíduos com psicose em todo o mundo não têm acesso aos serviços de saúde mental necessários, com disparidades significativas entre países de rendimento elevado e países de baixo rendimento.

Informações de especialistas

O autor principal Lee Smith, professor de saúde pública na Anglia Ruskin University (ARU), disse: “A saúde mental sustenta nossas habilidades individuais e coletivas para tomar decisões, construir relacionamentos e moldar o mundo em que vivemos. indivíduos com doenças mentais graves correm maior risco de múltiplas doenças físicas.

“Esta relação complexa entre doença mental grave e multimorbidade física tem implicações de longo alcance, incluindo diminuição da adesão ao tratamento, aumento do risco de falha do tratamento, aumento dos custos do tratamento, recaída da doença, pior prognóstico e diminuição da esperança de vida.”

“A má gestão clínica das doenças físicas em pessoas com perturbações mentais agrava o problema, aumentando a carga sobre os indivíduos, as suas comunidades e os sistemas de saúde. Uma abordagem abrangente para melhorar os resultados físicos, mentais e sociais para indivíduos que lidam com doenças mentais graves e enfermidades é necessária. urgentemente necessário.” Múltiplos exames físicos.

Referência: “A relação entre doença mental grave e multimorbidade física: uma meta-análise e apelo à ação” por Damiano Pizzole, Mike Trout, Laurie Butler, Yvonne Barnett, Tamsin Ford, Sharon A. S. Neufeld, Anya Ragnhildstveit, Christopher N. Paris, e Benjamim R. Underwood, Guillermo Felipe Lopez Sanchez, Matt Fossey, Carol Breen, Emilio Fernandez-Egia, Guillaume Fond, Laurent Boyer, Jae-il Shin, Shahina Bardhan e Lee Smith, 1º de outubro de 2023, BMJ Menta Saúde.

DOI: 10.1136/bmjment-2023-300870