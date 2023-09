Reunião do WGA com expositores relevantes adiada – Variety

Michael Buckner/Variedade

Uma reunião marcada para hoje entre os líderes do Writers Guild of America e um grupo de produtores preocupados foi adiada enquanto o sindicato se prepara para retomar as negociações de contrato com os principais estúdios de Hollywood na próxima semana.

A reunião estava marcada para sexta-feira. Kenya Barris, Noah Hawley e Sam Ismail estavam entre os concorrentes que buscavam informações da liderança do WGA para retomar as negociações e pôr fim à greve, que já entrou em seu 137º dia. As negociações do sindicato com os expositores ocorreram no momento em que o WGA também entrou em contato com o AMPTP sobre a retomada das negociações na próxima semana. Neste contexto, entende-se que as duas partes concordaram que o WGA deveria concentrar-se na preparação para as negociações. A aproximação do feriado do Ano Novo Islâmico esta noite também complicou os esforços de piquete na sexta-feira na sede do WGA West.

O grupo expositor tem estado ativo desde o Dia do Trabalho na tentativa de reunir David Goodman e Chris Keyser, co-presidentes do comitê de negociação do WGA, para expressar a urgência de retomar as negociações.

A reunião foi marcada inicialmente para 8 de setembro, depois foi remarcada para 11 de setembro, depois cancelada e remarcada novamente para 15 de setembro.

No entanto, rumores sobre a reunião circularam amplamente desde a semana passada, talvez aumentando a pressão sobre os líderes do WGA para regressarem à mesa de negociações.

Na quarta-feira, a WGA entrou em contato com a Aliança de Produtores de Cinema e Televisão para retomar as negociações, de acordo com a aliança de estúdios. A WGA confirmou que os dois lados estão trabalhando para agendar a retomada das negociações, mas não comentou quem fez a primeira ligação.

Apesar da crescente ansiedade dentro do sindicato, não há sinais de revolta aberta ou de tentativa de marginalizar a liderança. Na verdade, todas as partes estão a fazer o seu melhor para não parecerem estar em desacordo, com o WGA a enfatizar a sua solidariedade inabalável.

Os líderes do WGA anunciaram que a reunião dos expositores não seria um grande problema, pois eles conversam com os membros o tempo todo. Os próprios expositores mandaram a mensagem de que estão tentando ajudar, não tentando dividir a guilda.

A WGA disse que a última oferta da AMPTP, apresentada em 11 de agosto, não é “quase adequada” e destacou deficiências e lacunas em seis áreas. A WGA respondeu em 15 de agosto, fazendo pequenos movimentos em relação à sua posição anterior em diversas áreas.

O sindicato e os estúdios passaram as últimas três semanas esperando que o outro agisse. A WGA disse aos membros que uma nova oferta dos estúdios estaria disponível, enquanto os estúdios disseram que era a vez da WGA responder.

Vários talk shows esta semana anunciaram seu retorno para o outono. Drew Barrymore recebeu duras críticas por anunciar no domingo que retomaria a gravação de episódios sem seus três escritores do WGA. Bill Maher fez um anúncio semelhante na quarta-feira. “The View” também foi gravado desde maio sem redatores do WGA.

Os anfitriões seguem o padrão estabelecido por Jay Leno, Conan O’Brien, Ellen DeGeneres e outros na greve dos roteiristas de 2007-2008. Todos esses comissários de bordo voltaram ao ar poucas semanas após a greve, mas sem material pré-escrito.