Halle Berry não deixou Drake usar sua foto na capa de Slime You Out – The Hollywood Reporter

Halle Berry fala brevemente sobre o novo cover do single de Drake, “Slime You Out”.

O rapper lançou seu novo single, que marca sua primeira colaboração com SZA e é o primeiro de seu próximo álbum Para todos os cães, Sexta-feira. A capa do single traz uma foto de Perry emagrecendo no Nickelodeon Kids’ Choice Awards de 2012.

Drake e SZA postaram a mesma capa do single em suas contas do Instagram na quarta-feira, provocando sua próxima colaboração sem dizer explicitamente o que será ou quando acontecerá.

Compartilhe Perry Postado no Instagram Depois a música foi lançada com uma caixa rosa com a frase “Às vezes você tem que ser o homem maior…mesmo sendo mulher!” nele. Na seção de comentários, um artista chamado “slicartist” perguntou à atriz o que ela pensava sobre Drake usando sua imagem no single.

“Não obtive minha permissão”, escreveu ela. “Isso não é legal, pensei melhor!” Então ela seguiu este comentário com outro comentário e acrescentou: “Daí minha mensagem de hoje”. Quando as pessoas que você admira o decepcionam, você tem que ser uma pessoa melhor e seguir em frente!

Drake anunciou a música Ele estava vindo para sua turnê em Austin, Texas, na segunda-feira, dizendo que sabia que seus fãs estavam entusiasmados com o álbum, que será lançado em 22 de setembro, então ele queria lançar uma música mais cedo ou mais tarde.

“Que época, que época. Agradeço a todos vocês”, disse ele durante uma parada da turnê com 21 Savage. “A propósito, agradeço profundamente. É muito amor.

“Slime You Out” não é a única colaboração que SZA lançou na sexta-feira. A cantora também lançou a trilha sonora de seu hit “Snooze”, com Justin Bieber, que acaba de estrelar seu videoclipe para a versão original da música.