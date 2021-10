Retorno de bancos postais? Serviço postal testa novos serviços financeiros

WASHINGTON – O Serviço Postal dos Estados Unidos discretamente começou a oferecer um punhado de serviços financeiros novos ou expandidos em quatro cidades, um primeiro passo potencial em direção a Voltar para Postal Banking, cujos defensores dizem que poderia ajudar a salvar as finanças da agência e ajudar milhões de pessoas que têm acesso limitado ou nenhum acesso ao sistema bancário.

A porta-voz dos Correios, Tatiana Roy, disse por e-mail que o piloto – uma colaboração entre os Correios e o Sindicato dos Correios dos Estados Unidos – começou no dia 13 de setembro e está em linha com as metas traçadas em 10 anos. Plano de serviço postal anunciado em maio.

O serviço bancário não é explicitamente exigido no plano, que Roy disse que ajudaria a agência a “alcançar sustentabilidade financeira e excelência de serviço”, mas é um desejo de longa data de políticos e defensores progressistas cujas tentativas de aprová-lo no Congresso nos últimos anos foi. Teve pouco sucesso. Pode ser necessária uma ação do Congresso para recriar o serviço bancário postal além dos serviços limitados que o serviço postal começou a testar, mas o piloto pode servir como uma prova de conceito.

Os novos serviços incluem descontar cheques, pagar contas, acessar caixas eletrônicos e expandir e melhorar as remessas e as transferências bancárias expandidas. Localize locais do serviço postal em Washington, D.C .; Falls Church, Virgínia; Baltimore. The Bronx, New York, estão participando.

Mark Diamondstein, presidente do American Postal Workers Union, disse que o teste piloto foi “um pequeno passo em uma direção muito positiva.”

“Vemos a ampliação dos serviços como um ganho para a população do país e uma vitória para os próprios correios, porque trará novas receitas e, claro, um ganho para os carteiros que se dedicam muito ao trabalho, ”Diamondstein disse em uma entrevista por telefone.

O saque de cheques é a maior mudança nos serviços oferecidos pelos Correios. Os clientes podem usar a folha de pagamento ou cheques comerciais para comprar cartões-presente de uso único no valor de até $ 500. Cheques maiores que $ 500 não serão aceitos.

Poucas pessoas têm acesso fácil a bancos, mas a maioria pode encontrar uma agência dos correios. Sessenta e nove por cento das áreas do censo dos EUA com locais de varejo para agências dos correios – representando 60 milhões de pessoas – não têm agências bancárias comunitárias, de acordo com um estudo. Publicado em maio pela Universidade de Michigan.

falta de acesso, o Custos associados a serviços bancários A desconfiança no sistema bancário também desencorajou algumas pessoas de usar os bancos, deixando-os completamente fora do sistema.

Cerca de 8,4 milhões de famílias, ou 6,5 por cento das famílias nos Estados Unidos, “não têm contas bancárias”, de acordo com a Federal Deposit Insurance Corporation, e 18,7 por cento das famílias americanas (24,2 milhões) são “sub-bancárias” – o que significa que eles pode ter contas correntes ou de poupança, mas também usar produtos e serviços financeiros fora do sistema bancário, como credores de pagamento.

“É um caso de falha de mercado onde o setor bancário não se preocupa em atender essas pessoas porque não são lucrativas o suficiente e onde os Correios, por ser um serviço do governo, podem intervir e ajudar a resolver essa falha de mercado e garantir que o: The American Struggle to Democratize Banking “e” Maintain People’s Post Office “, disse ele, os serviços estão disponíveis.”

Com uma em cada quatro famílias nos Estados Unidos sem ou sem conta bancária, os defensores dos serviços bancários postais veem uma grande oportunidade para o serviço postal fornecer acesso a um sistema financeiro central e, ao mesmo tempo, fortalecer sua posição econômica.

No entanto, existem críticos e céticos.

Paul Mirsky, vice-presidente do Congresso de Relações e Estratégia da Independent Community Bankers of America, um grupo comercial de pequenos bancos, afirmou que os Correios não forneceram nada além de alguns serviços financeiros simples em quase 55 anos.

Clientes do Washington Main Post Office em 1938. O serviço postal prestou serviços bancários de 1911 a 1967. Arquivo da História Mundial / Imagens Getty

“Esta é apenas uma má ideia da qual ela não parece querer se livrar”, disse Mersky. “Os Correios tiveram problemas financeiros apenas para acompanhar a entrega de correspondência e perdeu bilhões de dólares ano após ano por mais de uma década. Você não deveria ter que realocar os Correios para fazer serviços financeiros – os serviços financeiros nunca foram tão complicados . Os Correios não estão de forma alguma equipados, com forma ou forma para competir na área dos serviços financeiros. ”

O banco postal já foi uma escolha popular para pessoas de baixa renda depois que o Congresso aprovou a legislação para criar o Sistema de Poupança Postal em 1910. Seu objetivo era encorajar trabalhadores e imigrantes a usar o sistema bancário enquanto geravam dinheiro suficiente para se pagar.

O programa começou em janeiro de 1911 e, em 1947, os depósitos no sistema atingiram o pico de US $ 3,4 bilhões. Na década de 1960, os depósitos caíram para US $ 416 milhões, à medida que mais consumidores recorreram aos bancos depois que aumentaram as taxas de juros e começaram a oferecer outras garantias semelhantes às oferecidas pelo governo federal. Em 1967, os Correios começaram a encerrar gradativamente o programa.

Um relatório de 2014 do Escritório do Inspetor-Geral dos Correios solicitou que os Correios retornassem a uma forma de banco postal e disse que “melhorando os serviços financeiros existentes e expandindo para produtos adjacentes, o Serviço Postal poderia gerar US $ 1,1 bilhão em receita anual. “Após uma extensão de 5 anos.

O Postmaster General Louis Dejoy em uma audiência sobre propostas legislativas para colocar o serviço postal em uma base financeira sustentável no Capitólio em 24 de fevereiro. Jim Watson / Gather via arquivo AP.

No entanto, alguns temem que o Postmaster General Louis Dejoy não apóie totalmente o programa piloto e possa prejudicar os esforços para expandi-lo ainda mais. Muitos defensores do serviço postal expressaram descrença em DeJoy, citando seus laços estreitos com o ex-presidente Donald Trump e a classe de doadores republicanos, bem como seus esforços para tornar o serviço postal mais voltado para os negócios.

Porter McConnell, fundador Save Post Office Alliance, se opôs ao pequeno tamanho do piloto e à decisão de testá-lo apenas nas principais áreas urbanas, ao invés de em comunidades rurais que carecem de tais serviços.

“Ele está fazendo o mínimo que pode fazer,” McConnell disse de DeJoy. “Como seria se houvesse um Postmaster voltado para o futuro que fosse realmente estratégico em termos de novas fontes de receita, atendendo a novas populações e construindo uma agência dos correios no centro da sociedade que o século 21 deveria ter? Se você pensar sobre isso, é tudo menos excitação “.

No entanto, o novo Programa de Banco Postal, mais permanente, permanece fora da competência do Diretor-Geral dos Correios.

Senado e democratas da Câmara – incluindo o senador progressista Bernie Sanders, o deputado Alexandria Ocasio-Cortez, DN.Y. Recentemente, fiz pressão por uma legislação que restabelecesse os serviços bancários postais. Programas beta maiores também têm aparecido em contas de crédito recentes.

Para ter algo expansivo e duradouro, disse o historiador Shaw, o Congresso precisa se envolver e fazer acontecer.

Julie Tserkin reporta em Washington e Phil McCusland em Nova York.

Correção (4 de outubro, 11h02, horário do leste): Uma versão anterior deste artigo identificou incorretamente o número de agências dos correios que atualmente oferecem serviços financeiros expandidos como parte de um programa piloto de quatro cidades. É um número específico de locais nessas quatro cidades, nem todos os locais.