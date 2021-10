O Facebook está online novamente após uma grande interrupção que também interrompeu o Instagram, WhatsApp, Messenger e Oculus

Assim como Antigone Davis do Facebook foi ao ar na CNBC Defenda a empresa durante um Denúncias de denunciantes e processamento de dados de pesquisa Sugerindo que o Instagram é prejudicial aos adolescentesDe repente, a conexão com toda a sua rede de serviços foi perdida.

A interrupção começou pouco antes do meio-dia ET e durou aproximadamente seis horas antes que seja resolvido. Esta é a pior interrupção do Facebook desde o incidente de 2019 Colocando sua localização off-line por mais de 24 horas, como tempo de inatividade As pequenas empresas e os inovadores que contam com esses serviços são os mais atingidos em sua renda.

Depois que todos os testes falharam na maior parte do dia, um teste dos servidores DNS do ISP é executado via DNSchecker.org A maioria deles mostrou que eles conseguiram encontrar uma maneira de Facebook.com 17:30 horário do leste. Depois de alguns minutos, pudemos começar a usar o Facebook e o Instagram normalmente; No entanto, pode levar algum tempo para que as correções de DNS cheguem a todos.

Engenheiros do Facebook foram enviados aos data centers da empresa nos Estados Unidos para tentar resolver o problema

No Twitter, a comunicação no Facebook é feita por Andy Stone Ele diz, “Entendemos que algumas pessoas estão tendo problemas para acessar nossos aplicativos e produtos. Estamos trabalhando para voltar ao normal o mais rápido possível e pedimos desculpas por qualquer inconveniente.” Mike Schroepfer que deixará o cargo de diretor técnico no próximo anoE chilroEstamos enfrentando problemas de rede e as equipes estão trabalhando o mais rápido possível para corrigir e restaurar os erros o mais rápido possível.

dentro do facebook, A interrupção quebrou quase todos os sistemas internos que os funcionários usam para se comunicar e trabalhar. Muitos funcionários disseram A beira Eles recorreram à conversa por meio de contas de e-mail do Outlook fornecidas no trabalho, embora os funcionários não possam receber e-mails de endereços externos. Os funcionários que fizeram login em ferramentas de trabalho como Google Docs e Zoom antes da interrupção ainda podem usar essas ferramentas, mas qualquer funcionário que precisar entrar com seu e-mail de trabalho será bloqueado.

Engenheiros do Facebook foram enviados aos data centers da empresa nos Estados Unidos para tentar consertar o problema, de acordo com duas pessoas familiarizadas com a situação. Isso significa que a interrupção, que já era a mais perigosa no Facebook em anos, pode durar muito mais tempo.

Espiar detector de fundo (ou seu feed do Twitter) revela que os problemas eram abundantes. Embora não esteja claro exatamente por que as plataformas de tantas pessoas são inacessíveis, seus registros DNS deixam isso claro, Como a interrupção do Slack na semana passada, parece que o problema é com DNS (É sempre DNS)

Dane Knecht, vice-presidente sênior da Cloudflare Notas Métodos de protocolo de gateway de fronteira do Facebook – BGP Ajuda as redes a escolher o melhor caminho para a entrega do tráfego da Internet – repentinamente “puxado da Internet”. Embora alguns tenham especulado sobre os hackers, ou o clamor interno sobre o relatório do denunciante na noite anterior, não há informações até agora que sugiram que algo malicioso está em seus dedos.

Instagram.com Ele estava exibindo uma mensagem de erro do servidor 5xx, enquanto o Facebook apenas nos disse que algo estava errado. O problema também afetou o braço de realidade virtual, Oculus. Os usuários podem fazer upload de jogos que já instalaram, o navegador funciona, mas os recursos sociais ou a instalação de novos jogos não.

