Petróleo cai antes da reunião de política de abastecimento da OPEP +

Tanques de armazenamento de petróleo bruto são vistos em uma vista aérea do Cushing Oil Center em Cushing, Oklahoma, EUA, 21 de abril de 2020. Reuters / Base de UAV

TÓQUIO (Reuters) – Petróleo caiu na segunda-feira do dia anterior Reunião da OPEP e seus aliados O que pode determinar se a recente alta de preços em meio a choques de oferta e a recuperação da pandemia de COVID-19 vai continuar.

O petróleo Brent caiu 14 centavos, ou 0,2 por cento, a $ 79,14 o barril em 0505 GMT. Ele subiu 1,5 por cento na semana passada, o quarto ganho semanal consecutivo. O petróleo dos EUA caiu 15 centavos, ou 0,2%, a US $ 75,73, após alta nas últimas seis semanas.

Os preços do petróleo subiram devido a interrupções no fornecimento e ao aumento da demanda global, que na semana passada empurrou o Brent acima de US $ 80 para seu nível mais alto em quase três anos.

A ANZ Research disse em uma nota que o apetite pelo risco foi impulsionado pelo aumento da confiança em uma forte recuperação do crescimento global, mas acrescentou que os investidores agora estão focados na reunião da OPEP + marcada para segunda-feira.

OPEP +, que inclui a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e aliados, incluindo a Rússia, está enfrentando pressão de alguns países para produzir mais para ajudar a baixar os preços, já que a demanda se recupera mais rápido do que o esperado em certas partes do mundo.

A OPEP + concordou em julho em aumentar a produção em 400.000 bpd por mês até pelo menos abril de 2022 para eliminar gradualmente 5,8 milhões de bpd dos cortes existentes. Quatro fontes da OPEP + disseram à Reuters recentemente que os produtores estão considerando adicionar mais do que o previsto no acordo. Consulte Mais informação

Seria o aumento mais próximo em novembro desde que a reunião anterior da OPEP + decidiu os volumes de outubro.

A alta dos preços do petróleo também foi impulsionada pelo ponto de equilíbrio Maior aumento nos preços do gás Que está em alta de 300% e está sendo negociado em torno de US $ 200 o barril em condições semelhantes, levando a uma mudança para óleo combustível e outros produtos brutos para geração de eletricidade e outras necessidades industriais.

“A natureza assimétrica da recuperação pós-pandemia manterá a incerteza do lado da demanda, aumentando a volatilidade do preço do petróleo”, disse a Fitch Solutions em nota.

Reportagem de Aaron Sheldrake. Edição de Himani Sarkar e Richard Boleyn

