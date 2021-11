Resultados do futebol americano universitário, programação, 25 melhores classificações da NCAA, jogos de hoje: Texas A&M, Ole Miss, Notre Dame Live

Ainda há muito a ser decidido no futebol universitário, já que a semana 11 chega com uma lista cheia de jogos reservados para o sábado. Entre os destaques estão quatro partidas entre as 20 melhores equipes entre si em meio à corrida pelos títulos da conferência e uma corrida frenética para determinar as vagas nos playoffs do futebol universitário. Com as equipes escolhidas começando ao meio-dia até a largada nº 3 em Oregon às 22h, espera-se que seja outro dia lotado.

O 8º Oklahoma viajaria para o 13º Baylor em um encontro crítico no Big 12 e no 6 Michigan, jogando em Penn State enquanto os Wolverines enfrentam uma situação de vitória obrigatória contra um oponente de divisão. 17 Auburn também estará em ação durante a janela inicial, enquanto tenta manter vivas as suas esperanças de título na SEC West contra o Estado do Mississippi.

A tarde chega com o confronto nº 4 do estado de Ohio com o perturbado nº 19 Purdue e a SEC no jogo da semana da CBS entre Georgia 1 e o novato do Tennessee. À noite, o No. 15 Ole Miss recebe o No. 11 Texas A&M e o No. 12 Wake Forest recebe o No. 16 NC State em uma partida crucial do ACC. Notre Dame no 9º lugar também enfrenta, talvez, seu teste mais difícil, com o lutador irlandês a caminho de jogar contra Virginia. Finalmente, neste fim de semana, os Ducks recebem o Washington State, enquanto o número 22 do San Diego State joga contra Nevada em uma janela de madrugada para encerrar o que deve ser outra semana cheia de ação no futebol universitário.

A CBS Sports estará aqui a cada passo do caminho para mantê-lo informado sobre os últimos resultados, destaques e histórias ao longo do dia. Todos os horários são orientais

Resultados do futebol americano universitário, tabela: semana 11

No. 2 Alabama 59, Estado 3 do Novo México – um resumo

No. 6 Michigan 21, Pensilvânia 17- Para tirar, resumo

Mississippi State 43, No. 17 Auburn 34 – um resumo

No. 13 Baylor 27, No. 8 Oklahoma 14 – Para tirar, resumo

No. 4 Ohio State 59, No. 19 Purdue 31 – um resumo

No. 1 Georgia 42, Tennessee 17 – Para tirar, resumo

Florida State 31, Miami 28- um resumo

No. 7 Michigan State 40, Maryland 21- um resumo

No. 11 Texas A&M no No. 15 Ole Miss – ESPN – GameTracker

No. 9 Notre Dame na Virgínia – ABC – GameTracker

TCU no nº 10 do estado de Oklahoma – 20h na Fox

Washington State no No. 3 Oregon – 22:30 na ESPN

Confira todo o placar da semana 11

Veja isso…