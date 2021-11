O assessor-chefe do Philadelphia 76ers, Dave Gorger, está se mudando para tratar do câncer

O técnico assistente do Philadelphia 76ers, Dave Gorger, disse que está deixando a equipe por várias semanas para se submeter a quimioterapia e radioterapia para um tipo de câncer de “cabeça e pescoço”.

Jorger, 47, passou por tratamento durante o treinamento nas últimas duas semanas – ele perdeu apenas um jogo de estrada – mas a longa viagem dos Sixers exige que ele se vire e fique novamente para tratamento na Filadélfia, disse ele.

Jurger disse aos jogadores do Sixers, treinadores assistentes e sua equipe de câncer em uma reunião após o jogo após a derrota na noite de sábado para o Pacers em Indiana. Ele já contou a um pequeno grupo de dirigentes do Sixers – incluindo o técnico Doc Rivers, o chefe de operações de basquete Daryl Morey e o proprietário Josh Harris – sobre seus diagnósticos recentes.

“Dave não é apenas um dos treinadores mais talentosos e respeitados da NBA, mas é um grande amigo, colega, marido e pai”, disse Rivers em um comunicado. “A mesma positividade, entusiasmo e determinação que o tornaram um treinador de tanto sucesso também o ajudarão na batalha contra o câncer.”

Jürger, que diz ter câncer em estágio 1, descreveu seu diagnóstico antes do jogo de sábado O Pod Woj da ESPN.





“Nós começamos cedo”, disse Gorger à ESPN. “Tenho muita sorte. Tenho mais de 90% de chance de cura, mas é muito assustador e nada divertido de passar … Não consigo andar na estrada e fazer radioterapia e quimioterapia em cidades diferentes. o país. Para continuar meu tratamento, eu preciso fugir Sobre a equipe.

Jürger percebeu um nó na garganta há cerca de 15 meses e alertou seu médico residente em Memphis. Depois que a varredura deu negativo, ele continuou a monitorar o tumor e temia que não fosse reduzir. Cinco semanas atrás, ele ligou para seu médico para ressuscitar suas preocupações.

“Eu fico olhando para o meu rosto todas as manhãs quando faço a barba e sou tão sensível … Eu sei disso [the lump’s] Pronto, “Joerger disse à ESPN.” … fazemos outra varredura, e é um daqueles dias que você vai lembrar para o resto da sua vida. Estávamos em Toronto e ele me mandou uma mensagem dizendo: ‘Precisamos conversar. Vamos fazer isso agora. “

Parte da decisão de Joerger de anunciar seu diagnóstico de câncer é uma oportunidade para encorajar as pessoas a buscarem a detecção precoce – incluindo exames regulares e alertar os médicos imediatamente, como ele fazia quando algo parecia estar errado com seu corpo. “Você tem que agir”, disse Gorger.

Joerger construiu sua reputação como um dos mais inovadores estrategistas ofensivos da liga em sua época como assistente e treinador principal. Jürger chegou aos playoffs ocidentais em cada uma de suas três temporadas como técnico do Memphis Grizzlies, incluindo uma viagem às semifinais da Conferência Oeste em 2015. Ele deixou Memphis para se tornar o treinador principal do Sacramento Kings em 2016, onde treinou mais três temporadas.

Ele tinha 245-247 (0,498) como técnico principal e 9-13 (0,409) nos playoffs. Antes de chegar à NBA como assistente em Memphis em 2007, Jürger trabalhou seu caminho através das ligas menores do basquete – incluindo duas ligas agora extintas, a Continental Basketball Association e a United States Basketball Association.

Jürger dá crédito aos Rivers e Sixers por apoiá-lo desde seu diagnóstico e pressioná-lo a tirar todo o tempo de que precisa fora da equipe.

“As primeiras duas semanas de radiação não são horríveis”, disse Gorger à ESPN. “O que vai acontecer é que, dentro de sete semanas de tratamento, ele continua crescendo sozinho … Você pode me ouvir agora – eu não estou bem.

“Mas só vai piorar à medida que [my] capacidade de engolir, [my] capacidade de falar, [my] A capacidade de conservar alimentos. Vir para o trabalho tem sido divertido, mas às vezes pode ser um pouco assustador. ”