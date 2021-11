FP2: Alonso marca o ritmo no treino final antes da Sprint em Interlagos

Fernando Alonso nos Alpes foi o mais rápido no segundo e último treino do Grande Prêmio de São Paulo, à frente de Max Verstappen com o rival da Red Bull Lewis Hamilton em quinto, enquanto ele se concentrava na coleta de dados de longo prazo em Interlagos.

A conversa na pista na manhã de sábado foi a investigação em andamento sobre o estouro do DRS de Hamilton e a retirada de Verstappen dos anfitriões por uma suposta violação da lei esportiva internacional.

História completa: Hamilton corre risco de pênalti por violação técnica do DRS no Brasil – Verstappen também convocado para os anfitriões

As decisões sobre ambos estavam suspensas quando o segundo treino começou, com Hamilton executando uma asa traseira diferente, com a FIA permanecendo reservada na asa traseira que ele usou para estabelecer o tempo mais rápido na sexta-feira.

O heptacampeão mundial – que sofreu uma penalidade de cinco lugares no Grande Prêmio de domingo depois de trocar o motor – só entrou na pista aos 20 minutos de sessão, com seu companheiro Valtteri Bottas.

A dupla de Mercedes se concentrou em usar pneus macios usados, o que lhes permitiu manter novos conjuntos de pneus médios e duros para o final do fim de semana.

Havia várias maneiras de jogar no segundo treino, com algumas equipes rodando o carro com menos combustível no início – como Alonso – e outras se concentrando na simulação de corrida, onde foram julgados usando o composto que era melhor para um Sprint e depois para um Grande Prêmio em Domigo.