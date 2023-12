Jimmy Kimmel presta homenagem emocionante ao ‘gênio’ de Norman Lear

CNN

Um emocionado Jimmy Kimmel prestou homenagem ao falecido produtor Norman Lear no início de seu programa da ABC na noite de quarta-feira, chamando-o de “uma das pessoas mais importantes e impressionantes que já tive o prazer de conhecer”.

Kimmel, tendo se unido ao produtor, que morreu terça-feira em sua casa aos 101 anos, em especiais da ABC “Ao vivo na frente de um público de estúdio” Ele elogiou Blair como “um gênio que nos trouxe alguns dos maiores programas e personagens de televisão de todos os tempos”. Ele listou vários deles, como “All in the Family” e “Maude”, acrescentando: “É uma lista incrível e ele era um cara incrível. Ele mudou a comédia situacional da melhor maneira possível”.

Kimmel continuou: “Todo mundo que trabalha na televisão ou mesmo assiste tem uma grande dívida com ela”, observando: “101 anos e, de alguma forma, isso não foi suficiente”.

Depois de ler um divertido cartão de agradecimento que Lear lhe enviou, o anfitrião disse que Lear não gostava de se despedir, mas sim de “continuar”, então encerrou seu discurso simplesmente dizendo “continua”. Depois disso, “Jimmy Kimmel Live” continuou a exibir um aviso de isenção de responsabilidade na tela antes do programa que refletia o programa da CBS – nervoso sobre como os espectadores responderiam – que foi exibido antes do primeiro episódio de “All in the Famiy” em 1971.

Kimmel apareceu ao lado de Lear em “Live in Front of a Studio Audience”, que apresentava atores apresentando versões ao vivo de episódios de seriados clássicos de Lear, incluindo “All in the Family” e “The Jeffersons”.

Lear se tornou a pessoa mais velha a ganhar ou ser indicada ao Emmy, aos 98 anos, pela produção dos especiais com Kimmel.

Homenagens choveram ao produtor ao longo do dia após a notícia de sua morte. Todas as redes de transmissão exibiram um cartão comemorativo em homenagem a Lear no início de suas escalações no horário nobre na noite de quarta-feira, que mostrava sua foto e simplesmente dizia: “Obrigado por fazer de todos nós uma família”.

Separadamente, a viúva de Lear, Lynn Lear, enviou uma mensagem ao Sentinel Awards, evento que homenageia escritores de televisão cujo trabalho aborda questões importantes. Os prêmios são entregues pela Hollywood, Health & Society, que tem sede no Norman Lear Center, um centro de pesquisa que Lear trouxe para a Escola Annenberg de Comunicação e Jornalismo da USC.

Lear estava orgulhoso do centro, escreveu Lynn Lear, “e ele não queria que todos ficássemos tristes. Ele queria que celebrássemos as apresentações importantes que você está homenageando esta noite e, acima de tudo, queria que ríamos.”

em Entrevista 2020Lear disse que nunca pensou em seus programas como “nervosos”, apesar de seus aspectos inovadores, observando que “estávamos simplesmente lidando com problemas que existem em nossa cultura”.