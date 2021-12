Rendimentos do Tesouro sobem antes dos dados de inflação

O rendimento do Tesouro dos EUA de 10 anos chegou a 1,51% no início da sexta-feira, à frente dos principais dados de inflação que serão divulgados no final da manhã.

retorno no padrão Títulos do tesouro de 10 anos Ele adicionou 2 pontos-base e subiu para 1,5145% às 03h50 ET. voltar em Títulos do tesouro de 30 anos Ele saltou um ponto base para 1,8811%. Os retornos se movem inversamente com os preços e um ponto base é 0,01%.