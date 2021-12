O governo Biden indica que dados de inflação de sexta-feira podem ser elevados

O presidente dos EUA, Joe Biden, faz comentários sobre infraestrutura na Autoridade de Transporte do Distrito de Kansas City em Kansas City, Missouri, EUA, 8 de dezembro de 2021. REUTERS / Jonathan Ernst

WASHINGTON (Reuters) – O presidente Joe Biden, se preparando para aumentar a inflação novamente, procurou tranquilizar os americanos na quinta-feira que os aumentos nos custos de energia e outras commodities importantes estavam começando a diminuir, mas disse que a mudança pode não se refletir nos dados de novembro. Sexta-feira.

Uma pesquisa da Reuters com economistas mostrou que o índice de preços ao consumidor para novembro deve subir 6,8% em relação ao mesmo mês do ano passado, superando um aumento de 6,2% em outubro, que foi o ganho mais rápido em 31 anos. Consulte Mais informação

Biden disse em um comunicado excepcionalmente longo divulgado antes das declarações de sexta-feira.

Os republicanos aproveitaram a questão para criticar a ampla agenda de gastos de Biden, e isso afetou os índices de aprovação do presidente nos últimos meses.

Essas alegações Backup não completoDado que a inflação é global, as taxas de inflação anuais para muitos dos bens que as famílias americanas compram rotineiramente – incluindo alimentos – já estavam em seus níveis mais altos em uma década antes de Biden entrar na Casa Branca no início deste ano.

Ele reiterou que aprovar o plano de gastos sociais de US $ 1,75 trilhão “Build Back Better” ajudaria a cortar custos.

O principal conselheiro econômico de Biden, Brian Daisy, compareceu à reunião regular da Casa Branca para transmitir a mesma mensagem.

Ele falou sobre uma queda nos números do desemprego para os níveis de 1969, um aumento na renda familiar real e o que chamou de “sinais encorajadores” na participação da força de trabalho, enquanto alertava contra a interpretação exagerada dos dados de sexta-feira.

“Esses dados estão, por definição, atrasados, então não vão capturar alguns dos movimentos de preços recentes, particularmente nas áreas de energia”, disse Dess, referindo-se a uma queda de nove centavos nos preços da gasolina em todo o país.

Dess disse que 20 estados americanos têm preços da gasolina abaixo da média de 20 anos, e mais estados devem se juntar a eles nas próximas semanas. Ele disse que uma “queda muito significativa” nos preços do gás natural também ajudaria antes da temporada de aquecimento no inverno.

Deese também citou custos de envio mais baixos e algumas commodities, incluindo trigo e carne de porco, bem como preços mais baixos de carros usados ​​no atacado, que reduziriam os preços ao consumidor.

Uma pesquisa da Reuters mostrou que o núcleo do IPC para novembro, que elimina os componentes voláteis de alimentos e energia, deve ter acelerado para um aumento anual de 4,9% em relação ao ganho de 4,6% do mês anterior.

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, disse na semana passada que o banco central dos EUA precisa estar preparado para responder à possibilidade de que a inflação não diminua no segundo semestre do próximo ano, como muitos analistas esperam atualmente. Consulte Mais informação

Dess se recusou a prever se o aumento de preços continuará no próximo ano, mas disse que a maioria dos analistas independentes espera que a inflação caia “significativamente” ao longo de 2022.

(Relatório) por Chris Gallagher e Nandita Bose em Washington; escrito por Andrea Shalal

