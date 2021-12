Moderna pede que investidores esperem por dados completos sobre vacina contra gripe em meio à liquidação

10 de dezembro (Reuters) – Moderna Inc (mrna.o) Executivos pediram aos investidores que esperassem por mais dados em meio a uma forte venda de suas ações na sexta-feira, depois que os primeiros dados mostraram que uma vacina contra a gripe baseada em RNA não era melhor do que as já aprovadas no mercado.

As ações da empresa caíram 10% depois que uma apresentação para investidores mostrou que os níveis de anticorpos para uma vacina contra todas as quatro cepas do vírus da gripe em um estudo em estágio inicial não eram tão fortes em adultos mais velhos quanto a Sanofi. (SASY.PA) Fluzone HD.

“Não podemos fazer uma comparação direta. Fornecemos (dados do Fluzone) apenas como um guia”, disse um executivo da empresa em uma teleconferência, respondendo às preocupações de que a vacina da Moderna fosse inferior ao Fluzone HD.

A vacina da Moderna, mRNA-1010, é baseada na tecnologia de RNA mensageiro, que também suporta injeções COVID-19.

Após o enorme sucesso das vacinas baseadas em mRNA no combate à pandemia globalmente, os fabricantes de medicamentos estão correndo para tirar proveito da tecnologia e desenvolver vacinas para outras doenças, incluindo a gripe.

“Por um lado, os anticorpos aumentaram para bons níveis, mas por outro lado, os níveis não são necessariamente vistos como elevados ou necessariamente melhores do que algumas vacinas altamente eficazes, como Flublok ou Fluzone HD”, disse Michael Yee, analista da Jefferies . Nota do cliente.

Os executivos da Moderna disseram que a resposta do anticorpo pode ser limitada pela exposição anterior da população a cepas de influenza, acrescentando que os dados sobre a resposta imunológica completa, incluindo células T, medem melhor a eficácia das vacinas contra influenza.

“Os títulos de anticorpos são úteis, mas não o mesmo que eficácia total”, disse Jacqueline Miller, diretora executiva.

A empresa disse que o estudo em estágio inicial, que testa a vacina em 180 pessoas, ainda está em andamento e o estudo em estágio intermediário para testá-la contra uma vacina contra influenza já aprovada está totalmente registrado com 500 participantes, acrescentando que a análise provisória é esperada no início de 2022.

Ações da BioNTech listada nos EUA, trabalhando em conjunto com a parceira Pfizer Inc (PFE.N) Também está trabalhando no desenvolvimento de uma vacina contra a gripe baseada em mRNA, e caiu cerca de 8%.

Reportagem adicional de Mrinalika Roy e Leroy Liu em Bengaluru; Edição de Anil de Silva

