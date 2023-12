Relatório: Putin pode estar aberto a um cessar-fogo com a Ucrânia

Notícias

O presidente russo, Vladimir Putin, indicou discretamente, através de comunicações diplomáticas, que poderá estar aberto a um cessar-fogo na guerra de quase dois anos com a Ucrânia, apesar de se gabar publicamente do controlo de Kiev.

Putin tem indicado através de mediadores desde Setembro passado que poderá estar disposto a aceitar um acordo que “congele os combates nos moldes actuais”, segundo uma fonte informada. Reportagem do New York TimesCitando dois ex-altos funcionários russos, juntamente com funcionários dos EUA e internacionais.

Não está claro se os líderes da Ucrânia, que se comprometeram a recuperar todo o território do país, aceitariam tal acordo.

“Eles estão dizendo: ‘Estamos prontos para negociações de cessar-fogo’”, disse ao The Times um alto funcionário internacional que se reuniu com altos funcionários russos neste outono.

“Eles querem ficar onde estão no campo de batalha.”

Não está claro se os líderes da Ucrânia aceitariam um acordo que os obrigaria a desistir do território actualmente ocupado pelas forças russas. Paulo/AFP via Getty Images

Membros do serviço ucraniano disparam um obuseiro L119 contra as forças russas perto da cidade de Bakhmut, na linha de frente, em 21 de dezembro. Reuters

Para Putin, a trégua pode ser ideal agora que a guerra atingiu efectivamente um impasse, uma contra-ofensiva ucraniana há muito esperada revelou-se decepcionante e a ajuda ocidental pode não chegar, disseram as autoridades.

Embora mantenha publicamente o seu objectivo de controlar a Ucrânia, a portas fechadas, Putin indicou que deseja simplesmente que a Rússia declare vitória e siga em frente, informou o Times.

O líder russo levantou anteriormente a possibilidade de chegar a um acordo no outono de 2022, depois de o exército ucraniano ter começado a repelir as forças de Moscovo e a recuperar território no nordeste.

No entanto, algumas autoridades dos EUA alertaram que Putin pode não estar à procura de um acordo e que isto pode ser simplesmente uma tática de diversão, enquanto ex-funcionários russos indicaram que ele também pode recuar na ideia de uma trégua se Moscovo as forças começam a ganhar impulso no campo de batalha. .

