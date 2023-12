Ucrânia prende alto funcionário do Ministério da Defesa acusado de desviar US$ 40 milhões

CNN

Um alto funcionário do Ministério da Defesa ucraniano foi detido sob alegações de ter desviado 1,5 bilhão de hryvnias ucranianas (US$ 40 milhões) relacionadas a um contrato de projéteis de artilharia, de acordo com o Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU).

O Serviço de Segurança Ucraniano afirma que o funcionário assinou um acordo com uma empresa privada de exportação para comprar um lote de projéteis de artilharia no atacado em dezembro do ano passado.

No entanto, foi posteriormente assinado um contrato de fornecimento mais favorável com o mesmo fabricante – um contrato que não envolveu intermediários. O Serviço de Segurança da Ucrânia afirmou que isto reduziu significativamente o prazo de entrega e reduziu o custo dos produtos.

De acordo com o Serviço de Segurança Ucraniano, o oficial de defesa prorrogou o contrato original – o mais caro – e fundos totalizando 1,5 bilhão de hryvnias ucranianas (40 milhões de dólares) foram transferidos para as contas de uma corretora estrangeira.

O Serviço de Segurança Ucraniano afirma ter encontrado documentos que confirmam a atividade ilegal. O funcionário pode pegar uma pena de prisão de até 15 anos se for provado ser culpado.

O Ministério da Defesa ucraniano disse que estava tomando medidas para tentar recuperar o dinheiro.

Segundo o chefe do Departamento de Imprensa e Informação do Ministério da Defesa da Ucrânia, Ilarion Pavlyuk, o contrato era aquele em que o pagamento era feito, mas nada era entregue. Como resultado, ele disse que os advogados estão explorando opções para rescindir o contrato e recuperar o dinheiro.

Em Setembro, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, demitiu o seu ministro da Defesa, Oleksiy Reznikov, alegando a necessidade de “novos métodos” no meio da crise. Vários escândalos de corrupção Com a participação do Ministério da Defesa da Ucrânia.

Rustam UmarovO antigo Deputado Popular da Ucrânia foi nomeado seu substituto.

No mês seguinte, a CNN informou que os Estados Unidos pressionavam cada vez mais Ucrânia Fazer mais esforços para combater a corrupção governamental. Washington emitiu vários avisos a Kiev indicando que certos tipos de ajuda económica dos EUA estarão ligados ao progresso que a Ucrânia fizer na reforma das suas instituições, disseram as autoridades.

Zelensky procurou abordar as preocupações sobre a corrupção quando viajou para Washington, D.C., e se reuniu com senadores dos EUA este mês. A questão tornou-se mais urgente depois que a União Europeia concordou com esta Conversas abertas sobre membros Com a Ucrânia.

