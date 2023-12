Guerra entre Israel e Hamas: combates no fim de semana matam mais de uma dúzia de soldados israelenses

TEL AVIV, Israel – Mais de uma dúzia de soldados israelenses foram mortos em combates na Faixa de Gaza no fim de semana, disseram os militares israelenses neste domingo, em alguns dos dias de batalha mais sangrentos desde que a ofensiva terrestre de Israel começou no final de outubro. É uma indicação de que o Hamas ainda está a travar uma batalha, apesar de semanas de guerra brutal.

O aumento do número de mortos entre as forças israelitas deverá desempenhar um factor importante no apoio público israelita à guerra, que eclodiu quando militantes liderados pelo Hamas realizaram um ataque a Israel. Atacando comunidades residenciais no sul de Israel Em 7 de outubro, matando 1.200 pessoas e fazendo 240 reféns. A guerra destruiu e matou partes da Faixa de Gaza Mais de 20 mil palestinos Causou o deslocamento de aproximadamente 85% da população de Gaza, de 2,3 milhões de pessoas.

Os israelitas continuam firmemente atrás Os objetivos declarados do país Esmagando as capacidades militares e de governo do Hamas e libertando os restantes 129 prisioneiros. Este apoio manteve-se essencialmente consistente, apesar da crescente pressão internacional contra a ofensiva israelita e do aumento do número de mortos e do sofrimento sem precedentes entre os palestinianos.

Mas o número crescente de soldados mortos poderá minar este apoio. A morte de soldados é uma questão sensível e emocional em Israel, um país que impõe o serviço militar obrigatório à maioria dos judeus.

Os nomes dos soldados mortos são anunciados nos noticiários a cada hora e, num pequeno país com cerca de 9 milhões de habitantes, quase todas as famílias conhecem um familiar, amigo ou colega de trabalho que perdeu um ente querido na guerra.

O Hamas impõe um preço elevado

14 soldados israelenses foram mortos na sexta e no sábado em batalhas na Cisjordânia Centro e sul de GazaÉ uma indicação de que o Hamas ainda oferece uma forte resistência contra o avanço das forças israelitas, mesmo quando Israel afirma ter desferido um duro golpe no grupo militante.

De acordo com a Rádio do Exército Israelense, quatro soldados morreram quando seu veículo foi atingido por um míssil antitanque. Os outros foram mortos em combates separados e esporádicos.

Outro soldado foi morto no norte de Israel por fogo do grupo xiita libanês Hezbollah, que continua os combates de baixa intensidade com Israel desde o início da guerra com o Hamas. O que levanta receios de um conflito regional mais amplo.

Suas mortes elevam para 153 o número de soldados israelenses mortos desde o início do ataque terrestre.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, disse na sua reunião de gabinete no domingo: “A guerra impõe-nos um preço muito elevado, mas não temos outra escolha senão continuar a lutar”. E acrescentou: “Continuaremos com força total, até ao fim, até à vitória, até atingirmos todos os nossos objetivos”.

Mesmo que os israelitas apoiem o esforço de guerra, tem havido uma raiva generalizada contra o governo de Netanyahu, que muitos criticam por não ter protegido os civis no dia 7 de Outubro. Promover políticas que permitiram ao Hamas ganhar o poder Ao longo dos anos.

Na noite de sábado, milhares de pessoas manifestaram-se sob chuva torrencial em Tel Aviv, gritando “Bibi, Bibi, não queremos mais você”, referindo-se a Netanyahu pelo apelido.

Netanyahu evitou aceitar responsabilidade Ele falou sobre os fracassos militares e políticos que precederam o 7 de Outubro, dizendo que responderia às perguntas difíceis assim que os combates terminassem.

Expanda o ataque

O porta-voz militar israelense, almirante Daniel Hagari, disse no sábado que as forças estavam expandindo sua ofensiva no norte e no sul de Gaza e que as forças estavam lutando em “áreas complexas” em Khan Yunis, a segunda maior cidade de Gaza, onde Israel acredita que os líderes do Hamas estão escondidos.

O ataque israelense foi um desses ataques As campanhas militares mais destrutivas da história moderna Causou pesadas perdas entre os civis palestinos. Mais de dois terços dos 20 mil mortos eram mulheres e crianças, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, que não faz distinção entre civis e combatentes.

Na manhã de domingo, o Crescente Vermelho Palestino anunciou que um menino de 13 anos foi morto por disparos de drones israelenses enquanto estava dentro do prédio do Hospital Al Amal, na cidade de Khan Yunis. Não foram fornecidos mais detalhes.

Os palestinos relataram fortes bombardeios e tiros israelenses na manhã de domingo na cidade de Jabalia, uma área ao norte da cidade de Gaza que Israel já havia declarado controle. Eles acrescentaram que os sons de explosões e tiros ecoaram por toda a cidade, enquanto aviões de guerra israelenses sobrevoavam. O braço militar do Hamas disse que os seus combatentes bombardearam as forças israelitas em Jabalia e no campo de refugiados de Jabalia.

Asaad Radwan, um pescador palestino de Jabalia, disse: “Houve explosões e batalhas violentas durante a noite”. “Os sons de explosões e tiros nunca pararam.”

No sábado, equipes de resgate e funcionários de hospitais disseram que mais de 90 palestinos, incluindo dezenas de parentes, foram mortos em ataques aéreos israelenses contra duas casas em Gaza.

Israel tem sido sujeito a severas críticas internacionais devido ao elevado número de mortos civis, aos danos generalizados e à deterioração da situação humanitária em Gaza.

Israel culpa o Hamas pelo elevado número de mortes de civis, apontando para o uso pelos militantes de áreas residenciais lotadas e túneis. Israel lançou milhares de ataques aéreos desde 7 de outubro e absteve-se em grande parte de comentar ataques específicos.

Israel afirma ter matado milhares de activistas do Hamas, incluindo cerca de 2.000 nas últimas três semanas desde que expandiu a sua ofensiva no sul de Gaza, mas não forneceu provas. Afirma que está a desmantelar a vasta rede de túneis do Hamas e a matar líderes seniores do Hamas – um processo que os líderes disseram que poderá levar meses.

Pressão internacional

As crescentes baixas de ambos os lados ocorreram dias depois de o Conselho de Segurança da ONU ter aprovado a medida. Decisão diluída Apela à rápida entrega de ajuda humanitária aos palestinianos famintos e desesperados e à libertação de todos os reféns, mas não a um cessar-fogo.

Na sequência da decisão da ONU, não ficou imediatamente claro como e quando o processo de prestação de ajuda seria acelerado. Os caminhões entram por duas passagens – Rafah, na fronteira com o Egito, e Kerem Shalom, na fronteira com Israel. As Nações Unidas afirmaram que menos de 100 camiões entraram na sexta-feira, muito abaixo da média diária de 500 camiões antes da guerra.

Autoridades israelenses disseram que ambas as passagens foram fechadas no sábado por acordo mútuo entre Israel, Egito e as Nações Unidas.

Filippo Grandi, o Alto Comissário da ONU para os Refugiados, ecoou no domingo os apelos de outros altos funcionários da ONU para um cessar-fogo humanitário em Gaza para permitir a entrega de ajuda e ajudar na libertação de reféns.

“Para que a ajuda chegue aos necessitados, para que os reféns sejam libertados, para que novos deslocamentos sejam evitados e, acima de tudo, para que a perda devastadora de vidas traga um cessar-fogo humanitário em Gaza, é o único caminho a seguir”, escreveu ele em X.

Aliados de Israel na Europa Os apelos para parar os combates também se intensificaram. Mas os Estados Unidos, o maior aliado de Israel, parecem ainda apoiar firmemente Israel, apesar de terem intensificado os seus apelos a uma maior protecção dos civis em Gaza.

O presidente dos EUA, Joe Biden, conversou com Netanyahu no sábado, um dia depois de Washington proteger Israel de uma resolução mais dura da ONU. Biden disse que não pediu um cessar-fogo, enquanto o gabinete de Netanyahu disse que o primeiro-ministro “deixou claro que Israel continuará a guerra até que todos os seus objetivos sejam alcançados”.

Al-Sharafa relatou de Deir Al-Balah na Faixa de Gaza. Magdy relatou do Cairo.

