Relatório do Giants Rookie: Como a tarifa da pré-temporada da classe 2023 venceu os Panteras?

EAST RUTHERFORD, NJ – Foi uma noite tumultuada para o New York Giants na vitória de 21 a 19 da pré-temporada de sexta-feira sobre o Carolina Panthers.

O wide receiver Jalen Hyatt e o running back Eric Gray marcaram seus primeiros touchdowns na NFL quando os titulares do Giants ganharam minutos pela primeira vez nesta temporada. Mas depois de uma posse ofensiva com o quarterback Daniel Jones e duas com o tackle defensivo titular, o restante do time teve a chance de brilhar.

Após cada jogo da pré-temporada, coletamos como os novatos de 2023 foram convocados e algumas não-rotinas notáveis ​​do agente livre. Veja como eles se saíram contra os Panteras:

CB Duent Banks, primeira rodada, # 24

Depois de um sólido início de pré-temporada, Banks e a defesa se concentraram em finalizar as jogadas nesta semana. Continuando o tema do campo de treinamento, Banks e Trey Hawkins III se alinharam do lado de fora, enquanto Adoree ‘Jackson assumiu o papel de slot em certos pacotes.

“Acho que quando você entra nesses jogos, em qualquer subpacote, você quer jogar com seus três melhores cornerbacks”, disse o coordenador defensivo Wink Martindale no início desta semana. “No momento, esses são nossos três principais pilares. Nada foi definido ainda, você sabe o que quero dizer? Veremos como isso funciona.”

Hawkins e Banks, obtendo repetições adicionais, jogaram mais posse de bola do que o resto da defesa da base. Os bancos enfrentaram operações consecutivas no primeiro trimestre. Na jogada após a segunda jogada, Banks fez um bom trabalho de cobertura com um passe profundo para DJ Chark. Meu canto o manteve na linha lateral e o passe foi incompleto.

Ainda falta mais um jogo de pré-temporada, mas Banks está de olho no início da temporada.

“Estou animado para a primeira semana”, disse Banks. “Estou pronto para jogar.”

Schmitz se concentrou em falar e se comunicar em campo durante o campo de treinamento, e Jones ficou satisfeito com a comunicação do centro no primeiro jogo da pré-temporada, enquanto eles continuavam a construir seu relacionamento.

“Essa é uma grande responsabilidade para o centro, fazer muitas dessas ligações e colocar todos na mesma página e se comunicar”, disse Jones. “Quando jovem, ele aprendeu o sistema e ter que comunicar tudo às vezes era difícil, mas acho que ele fez um ótimo trabalho com ele.”

Na noite de sexta-feira, Schmitz estava jogando de forma mais agressiva, protegendo Jones e o quarterback Tyrod Taylor. Não foi nada particularmente perceptível, que é o que você deseja em uma posição, mas ajudou no pouso rápido de Gray (mais sobre isso depois). Schmitz, junto com o tackle Evan Neal, levou o monte para a end zone.

Glenn Hyatt, terceira rodada, nº 73

O show de Hyatt vem ganhando força em todo o acampamento e os fãs estão morrendo de vontade de vê-lo em ação depois que o recebedor foi alvo apenas uma vez em uma derrota na semana passada. Bem, Hyatt teve mais chances na sexta-feira e mostrou alguma resiliência também. Ele teve quatro recepções em cinco alvos para 35 jardas, incluindo uma recepção de 33 jardas de Taylor para seu primeiro touchdown na NFL.

O touchdown veio depois que ele deixou a bola cair na jogada anterior. Hyatt voltou ao banco após o TD com um enorme sorriso no rosto.

“É isso que você quer fazer, especialmente com os jovens”, disse o técnico do Giants, Brian Dabul. “Você sabe que haverá jogadas ruins. Então, para encorajar a próxima mentalidade de jogada… Ele teve aquela queda e depois fomos direto para ele e ele fez uma grande jogada”.

Hyatt jogou a maior parte do primeiro tempo, mas recebeu alguma atenção dos treinadores pouco antes do intervalo, depois de cair forte no jogo. Ele voltou para a linha lateral no início do segundo tempo sem o capacete, embora fosse improvável que recebesse mais snaps no jogo. Após a partida, Hyatt disse que “engordou um pouco. Mas vou ficar bem. Está tudo bem”.

RB Eric Gray Quinta Rodada No. 172

Gray teve muita ação em times especiais no fim de semana passado, então retornou um punt para 9 jardas na sexta-feira. Saquon Barkley foi o único jogador que não jogou, então Gray conseguiu muitas repetições e adicionou algum poder ofensivo na sexta-feira. Ele liderou seus running backs com cinco carregamentos de 16 jardas, adicionando um touchdown no segundo quarto. Seu esforço foi impressionante quando ele saltou na parte final da corrida e lutou para colocar a bola na end zone.

Quanto à revanche, mostrou boa consciência e boa tomada de decisão na virada no início do segundo quarto. Ele deixou a bola quicar para fora de campo, o que resultou em um punt e os Giants começaram com a bola em sua própria linha de 40 jardas. Essa viagem terminou no desembarque do Hyatt. Mas Gray desistiu de um bloqueio – que terminou com Taylor sendo atingido – naquele cartão de touchdown para Hyatt.

CB Tree Hawkins III, Sexta Rodada, nº 209

Como mencionado, Hawkins começou do canto com Banks e Jackson empacotando em certos pacotes. A escalação é uma surpresa até para Martindale, que não a tinha em mente durante o fim de semana do draft.

“Eu sabia que jogador era minha dívida e não sabia em que nível Trey estava”, disse Martindale esta semana. “Ele superou todos os desafios que lhe demos e está jogando muito bem agora.”

Hawkins terminou com um tackle na sexta-feira. Ele teve uma boa jogada de permanência em Adam Thelin, rastreando-o para o lado de fora e forçando um no-fly.

DT Jordon Riley, rodada sete, nº 243

Riley novamente se viu na linha defensiva inicial na sexta-feira. A escolha surpresa da sétima rodada provou ser benéfica para os Giants, dando-lhes mais profundidade na linha D atrás de Dexter Lawrence, Leonard Williams, Rakim Nunez-Roches e Ashawn Robinson.

“Ele é um cara muito grande e confiante”, disse Martindale esta semana. “Agora, ele é verde, (mas) tem uma ótima sala: Dex e Leo e A’Shawn e Nacho. Os caras conhecem os jogadores, sabem que ele pode nos ajudar e o ajudam todos os dias. … Acho que o legal daquela sala é que eles sabem o que precisamos para vencer. Estou animado garoto.”

Riley teve uma sexta-feira forte, com três tackles combinados (dois solo). Seu momento mais impressionante do segundo quarto veio no quarto e um, quando ele recuperou Spencer Brown para forçar uma virada em um touchdown.

“A MetLife se iluminou”, disse Riley após o jogo. “Eu gostei muito.”

Martindale adorou a jogada de Owens no último fim de semana, e o coordenador deve ter muito o que avaliar. Owens está competindo por segurança e consolidou sua posição nessa competição com sete tackles na sexta-feira, empatando com o linebacker Bobby Okerek por uma alta no jogo. Na última posse defensiva do primeiro tempo, Owens somou passes para touchdown de três e 15. Ele jogou muito no segundo tempo também.

Notas de agente livre não editadas

• O quarterback Tommy DeVito entrou no jogo durante o segundo tempo e acertou 9 de 11 para 88 jardas. DeVito mostrou grande consciência em sua primeira posse de bola no jogo: ele olhou para o jogo, mas continuou correndo após o tackle errado e subiu no meio para um ganho de 2 jardas.

• Depois de um desempenho difícil na semana passada, o wide receiver Bryce Ford-Wheaton conseguiu dois touchdowns de 24 jardas, incluindo um passe de 14 jardas de DeVito na terceira e na quarta.

