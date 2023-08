Nashville SC 1-1 Inter Miami CF (19 de agosto de 2023) Análise do jogo

NASHVILLE, Tennessee – Lionel Messi marcou no início do regulamento e converteu o primeiro pênalti na vitória do Inter Miami sobre o Nashville SC por 10 a 9 nos pênaltis na final da Copa da Liga na noite de sábado.

Messi marcou pela décima vez em sete jogos desde que ingressou no Inter Miami – todos na competição da Copa da Liga – convertendo aos 23 minutos.

A bola caiu nos pés de Messi após passe do companheiro de equipe Robert Taylor. Messi driblou o zagueiro Walker Zimmerman do Nashville e chutou de fora da área para o canto superior esquerdo do gol. O goleiro Eliot Panico não teve chance de defender.

– Transmissão no ESPN+: LaLiga, Bundesliga e mais (EUA)

Messi não era particularmente impressionante antes de marcar, e a torcida o vaiava toda vez que ele tocava na bola. Mas o estádio explodiu em aplausos quando o sete vezes vencedor da Bola de Ouro, que levou a Argentina ao título da Copa do Mundo do ano passado, marcou.

Nashville empatou a partida aos 56 minutos, quando um cabeceamento de Fava Picoult após um rebote de escanteio de Benjamin Cremaschi do Miami atingiu o goleiro Drake Callender .

Messi acertou um chute da área que havia marcado no início do minuto 71, mas acertou a trave quando as duas equipes empataram em 1 a 1 no regulamento.

O atacante do Miami, Leonardo Campana, teve a chance de vencer o jogo na última jogada do regulamento, mas seu chute rasteiro em um gol aberto acertou a trave. Messi colocou a cabeça entre as mãos quando a bola saiu do jogo.

Messi converteu com calma o primeiro chute na disputa de pênaltis e foi Callender quem marcou o sinal verde e parou a decisão do título.

Lionel Messi Vasha Hunt-USA TODAY Sports

“É uma honra participar da nossa primeira vitória na final”, disse Callender. “É tão surreal. Tão emocionante. Esta equipe trabalha tanto todos os dias, dia após dia, para poder se apresentar assim em uma noite como esta. E para chegar ao fim, foi incrível ver a perseverança, apenas a crença no que somos capazes. É algo especial. “E tenho sorte de fazer parte disso.”

Callender disse que tentou ficar o mais calmo possível durante as 11 rodadas de pênaltis.

“Eu só tinha que manter o foco, respirar e ficar o mais calmo possível”, disse ele. “Quero dizer, essa vibração aqui esta noite é elétrica. Então, abracei o momento e apenas acreditei no trabalho que fiz e nas iterações que fiz antes daquele momento e acabei atrapalhando.”

A obsessão por Messi tomou conta do Music City depois que Nashville avançou para a final contra o Miami com uma vitória sobre o Monterrey da Liga Mexicana na terça-feira. Os preços dos ingressos dispararam depois que foram colocados à venda no dia seguinte, mas caíram um pouco nos dias que antecederam a partida. Os assentos mais baratos ainda custam várias centenas de dólares. Uma multidão de 30.109 pessoas lotou o Parque Geodis.

Reese Witherspoon, de Nashville, trouxe a bola do jogo e o duas vezes jogador mais valioso da NBA, Giannis Antetokounmpo, acertou alguns chutes a gol antes do jogo. Ambos possuem uma minoria em Nashville SC.