Relatório diz que Vince McMahon, da WWE, pagou US $ 12 milhões em dinheiro silencioso para várias mulheres

As mulheres, todas envolvidas na WWE, assinaram acordos com McMahon “impedindo-as de discutir possíveis reivindicações legais contra ou seus relacionamentos com o CEO de 76 anos”.

O relatório sobre o Silence Money, que o jornal disse ter sido adiado ao longo de 16 anos, é a última peça na tempestade corporativa de McMahon.

Mês passado Outra reportagem da revista Ele disse que o conselho da empresa está investigando McMahon por concordar em pagar um acordo confidencial de US$ 3 milhões a um ex-funcionário com quem ele supostamente teve um caso. Essa mulher está entre as quatro mencionadas no novo relatório.

WWE WWE muito tempoO presidente concordou em se afastar de seu cargo de presidente e CEO enquanto a investigação continua.

A WWE não respondeu imediatamente ao pedido de comentário da CNN para esta história. “Prometi minha total cooperação com a investigação da Comissão Especial e farei tudo o que estiver ao meu alcance para apoiar a investigação”, disse McMahon em comunicado no mês passado. Também me comprometi a aceitar os resultados e resultados da investigação, sejam eles quais forem.” A filha de McMahon, Stephanie, atua como CEO e presidente interina. No entanto, McMahon não ficou fora dos holofotes: ele manteve não apenas suas contribuições para o conteúdo criativo da WWE, mas também sua personalidade interior. A empresa disse no mês passado que McMahon continuará aparecendo como seu personagem durante as partidas enquanto a investigação continua. Na verdade, McMahon não esperou muito para entrar novamente no ringue. Apenas alguns dias após o relatório inicial, McMahon apareceu no Empresa de luta livre de televisão “Smackdown” Ele disse ao público que estava lá para lembrá-los das quatro palavras que compõem a assinatura da ‘WWE’. “Estas quatro palavras são ‘So’, ‘Now’ e ‘Forever’, e a palavra mais importante é ‘Together'”, disse ele. “Bem-vindo ao Smackdown!” McMahon então deixou o ringue ao som de sua música principal, “Sem chance no inferno.” READ O supergrupo de K-pop BTS anuncia um hiato de buscar projetos individuais Jordan Valinsky, da CNN Business, contribuiu para este relatório.

“Evangelista amador de zumbis. Criador incurável. Pioneiro do twitter orgulhoso. Aficionado por comida. Internetaholic. Hardcore introvertido.”