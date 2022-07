Ele foi o ator de Os Sopranos 79 – The Hollywood Reporter

Tony Sirico, mais conhecido por seu papel como “Paulie Walnuts” Gualtieri em o soprano, Morrer. Ele tinha 79 anos.

Sirico morreu sexta-feira em uma instalação viva em Fort Lauderdale, Flórida, de acordo com seu gerente de 25 anos, Bob McGowan. Nenhuma causa da morte foi revelada, mas Siriko sofre de demência nos últimos dois anos.

“Ele não era apenas um cliente fiel, mas também um bom amigo”, disse McGowan. O repórter de Hollywood.

Sirico “Paulie Walnuts” Gualtieri, um amigo próximo de James Gandolfini interpretou Tony Soprano, na série da HBO.

para ele soprano Co-estrela Michael Imperioli elogiou Sirico por sua mensagem Instagram Escrevendo: “Dói-me dizer que meu querido amigo, colega e parceiro no crime, o grande Tony Sirico, faleceu hoje. Tony era como ninguém: ele era tão duro, leal e de grande coração quanto qualquer um que eu já conheci.”

Ele continuou: “Eu estive ao seu lado em muitas coisas: nos bons e maus momentos. Mas principalmente bons. E nós demos muitas risadas. Encontramos grooves como Christopher e Polly e tenho orgulho de dizer que “Eu fiz muitos dos melhores e mais agradáveis ​​trabalhos com meu querido amigo Tony. Sentirei falta dele. Para sempre. Ele é realmente insubstituível. Eu envio amor para sua família, amigos e muitos de seus fãs. Ele era amado e nunca ser esquecido. Tristeza hoje.

Nascido em Nova York em 29 de julho de 1942, Siriko serviu no exército antes de iniciar sua carreira de ator na década de 1970. Siriko fez sua estréia como ator no drama de 1974 louco jo Com Henry Winkler.

Sirico também é conhecida por seus papéis em filmes como bons camaradasE a Terra da Polícia E a Olhos azuis do Mickey. Colaborou muito com Woody Allen, depois de aparecer nos filmes do diretor Liderar sobre a BroadwayE a Poderosa AfroditeE a Todo mundo diz que te amaE a harry desmontar, grande sucesso E a Roda maravilha.

Entre seus trabalhos na televisão está um papel de voz em cinco episódios de Um homem que ama a vida familiar Como Vinnie Griffin, que era temporariamente o cachorro da família. Sirico também repete na Netflix Lillehammer E como voto Pai americano! Outros papéis na TV incluem Miami ViceE a mandrilE a MédiaE a Táxi do Brooklyn E a Grindr.

Seu trabalho mais recente inclui o filme Respeita Ju.

soprano O criador David Chase Sirico elogiou uma declaração que diz: “Tony era uma joia. A maneira como os budistas se referem a uma joia – sobrenatural e um mestre. Mas definitivamente não é um mestre Zen. Ele era tão barulhento, tão engraçado, tão talentoso. tão feliz por ele porque ele está no meio dos seus cinquenta e sessenta anos finalmente aprendeu o quão talentoso e amoroso ele era. Eu estava pensando nele ontem, curiosamente, e lembrei-me de que ele era o principal motivo de seu sucesso soprano. Vou sentir muita falta dele, Gennaro. Assim como o mundo. “

Siriko também é lembrado por suas co-estrelas Lauren Bracco e Stevie Van Zandt. soprano E a bons camaradas Estrela Bracco.Um homem de pé lá que sempre me apoiou e amou meus filhos e meus pais. Tenho memórias ao longo da vida com Tony – de Goodfellas a The Sopranos e além, mas oh meu Deus, nós gostamos de fazer Bensonhurst Spelling Bee. Espero que ele esteja no céu derrubando todos agora. Eu te amo meu amigo”. Bracco também estrelou ao lado de Sirico no curta Funny or Die Concurso de soletração de Bensonhurst.

Sirico Lillehammer Compartilhe na estrela Livros Zandt.“RIP Tony Sirico. Lendário. Melhor amigo de Silvio ‘Paulie Walnuts’ em The Sopranos, irmão mais velho de Frankie ‘The Fixer’ Antonino ‘Father Tony’ Tagliano em Lilyhammer. Um personagem maior que a vida dentro e fora da tela. Vou sentir sua falta meu querido amigo. Minhas sinceras condolências à família.”

Enquanto isso, a HBO descreveu Sirico como “Um Um talento enorme e único. “Em The Sopranos, sua lendária atuação como o inabalável Paulie Walnuts o cimentou como um símbolo amado de seu passo de um homem só e dedicação inabalável. Ele fará muita falta para a família HBO”, disse um declaração conjunta Leia na conta oficial do Twitter da HBO.

Siriko deixa sua filha Joan e Richard e seu irmão Robert.

8 de julho, 21h18 Atualizado com a declaração de Chase.