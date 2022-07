Doja Cat critica a estrela de Stranger Things Noah Schnapp por compartilhar seus DMs

A rapper Doja Kat está indignada depois que suas mensagens privadas foram reveladas ao mundo pela estrela de “Stranger Things” Noah Schnapp.

A cantora de “Say So”, de 26 anos, enviou uma carta ao ator de 17 anos, que interpreta Will Byers na popular série da Netflix, pedindo que ele a apresentasse com seu colega de elenco Joseph Quinn, de 29 anos, que interpreta Eddie. Monson.

Ela escreveu: “Noah, você pode dizer a Joseph para me bater”, acrescentando: “Espere, não. Ele tem namorado?”

Doja Cat convidou a estrela de Stranger Things, Noah Schnapp, para compartilhar seus DMs especiais no TikTok. filme mágico

Schnapp respondeu: “LMAOO entra em seu dms”, mas a rapper “Woman” revelou que não conseguiu encontrar a conta de Quinn em nenhuma plataforma de mídia social. Então Schnapp enviou a ela um link para a conta do ator no Instagram.

Doja se interessou por Quinn antes de escrever para Schnapp por seus serviços de matchmaking. em mim Twitterela escreveu, “Joseph Quinn está bem como declarado”, quando a nova temporada do seriado de sucesso foi descontinuada.

Mas as coisas pioraram quando Schnapp postou brincando sua conversa com o rapper em um vídeo agora excluído no TikTok, onde ela compartilha mensagens privadas que enviou para mais de 30 milhões de fãs.

No vídeo agora excluído, Noah Schnapp mostrou aos fãs os textos que recebeu de Doja Cat pedindo que ele a colocasse com sua co-estrela de Stranger Things. WireImage

“Acho que para ser justo, vamos primeiro ficar calmos sobre isso. Como um garoto Noah, mas eu nem sei quantos anos ele tem, mas ele ainda não terminou – como em nenhum lugar ele tem mais de 21”, disse o rapper em um vídeo ao vivo do Instagram quinta-feira. “Mas quando você é tão pequeno, você comete erros.”

A rapper classificou Schnapp como “incrivelmente inconsciente e maltratada socialmente”, que se sentiu violada ao divulgar suas mensagens privadas para o mundo.

Schnapp postou sua troca de DM em um vídeo no TikTok, que obteve mais de 30 milhões de visualizações antes de ser excluído. TikTok / @noahschnapp

“Talvez ele seja, como uma cobra inteira. Mas eu não o via dessa forma”, disse ela aos fãs. “Eu apenas assumi que ele se sentiria confortável com isso e partilhei informações que eu não me sentia confortável com ele para compartilhar.”

Schnapp ainda não respondeu publicamente, mas excluiu o vídeo de seu perfil na manhã de sexta-feira.