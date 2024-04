Relatório de lucros da Tesla: a receita caiu para US$ 21,3 bilhões, levantando preocupações estratégicas

A Tesla Inc informou na terça-feira que ganhou muito menos dinheiro nos primeiros três meses do ano devido às vendas mornas de carros, reforçando os temores entre os investidores de que a empresa liderada por Elon Musk esteja perdendo terreno no mercado de veículos elétricos.

A empresa disse que os lucros caíram 55%, para US$ 1,1 bilhão, em comparação com o primeiro trimestre de 2023. As receitas caíram 9%, para US$ 21,3 bilhões.

A queda nos lucros foi considerada inevitável depois de a Tesla ter afirmado este mês que as vendas no primeiro trimestre caíram 8,5% face ao ano anterior, e depois de a empresa ter anunciado planos para despedir mais de 10% dos seus funcionários em todo o mundo, ou cerca de 14 mil pessoas. . Os cortes de empregos, incluindo mais de 2.000 trabalhadores na fábrica da empresa em Fremont, Califórnia, foram interpretados como um sinal de que a Tesla estava lutando para alinhar os custos com o declínio das receitas.

Há um ano, no primeiro trimestre de 2023, a Tesla disse que gerou US$ 2,5 bilhões, alcançando uma das melhores margens de lucro do setor. Mas a empresa foi forçada a reduzir os preços, inclusive numa nova rodada na semana passada, onde reduziu o valor que ganha com cada carro que vende. Durante algum tempo, esta estratégia pareceu ajudar a impulsionar as vendas da empresa, mas a Tesla agora parece estar a lutar para atrair compradores, mesmo com a queda dos preços.