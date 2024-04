Mercedes apresenta o Classe G elétrico 2025 com 4 motores e tanque giratório

Esta noite, a Mercedes revelou seu carro elétrico Classe G 2025 – que chama de “G580 com EQ” – em Beverly Hills, Califórnia, e estamos aqui para revelar todos os detalhes.

A Mercedes nos surpreendeu pela primeira vez com o conceito ‘EQG’ no IAA em 2021. Agora está entrando em produção, mas com um nome um pouco mais claro.

Na época quase não tínhamos detalhes, mas agora estamos aprendendo tudo sobre o próximo off-roader elétrico bem aqui na selva… Beverly Hills, Califórnia.

Portanto, provavelmente não há grandes demonstrações off-road no horizonte hoje.

Mas o Classe G elétrico Fazer Você tem habilidade off-road. Ele vem com 4 motores elétricos independentes que produzem 579 cavalos de potência e 879 libras-pés de torque. Cada motor tem sua própria transmissão de duas velocidades, permitindo acesso a marchas mais baixas com redução de marcha de 2:1 para terrenos off-road, e os quatro motores independentes significam que o carro pode direcionar o torque para qualquer roda que precisar – ainda melhor do que um diferencial de bloqueio.

A tração nas quatro rodas também significa que o G580 será capaz do que a Mercedes chama de G-Turn, que é a sua versão do que vimos anteriormente como “curva do tanque” quando Rivian estava trabalhando nisso (mas posteriormente abandonado e mudou para o modo “perfuração frontal”). Isso significa que ele será capaz de fazer duas voltas completas ao mesmo tempo, girando as rodas nos lados esquerdo e direito do carro em direções opostas simultaneamente.

No entanto, esse recurso é mais do que apenas um jogo, apenas para diversão. A Mercedes também tem o G-Steer, uma espécie de mini versão do G-turn, que o ajudará a fazer curvas muito fechadas, ativando a vetorização de torque para ajudar a fazer curvas fechadas (embora ao contrário do EQS, isso não acontece).

O G580 pode subir até 100% (45 graus) e manter inclinações laterais de até 35 graus, 33,5 polegadas de profundidade de água (6 polegadas mais profunda que a versão a gás), com 9,8 polegadas de distância ao solo e um ângulo de abordagem de 32 graus. Tem um ângulo de saída de 30,7 graus e um ângulo de ruptura de 20,3 graus, com suspensão independente de duplo braço na frente e um sólido eixo De Dion na traseira.

Para ajudá-lo a ver para onde está indo, o G580 possui um recurso de “capô transparente”, que usa uma câmera para mostrar o que está na frente e abaixo do carro no display interno. Isso é importante para a direção off-road, porque se você estiver passando por um cume ou algo assim e não conseguir ver sob o capô, um capô transparente pode ajudá-lo a ver para onde está indo.

Mas também é um Mercedes, o que significa que é luxuoso por dentro. O modelo 2025 será particularmente luxuoso, pois está disponível apenas no acabamento EDITION ONE com muitos toques internos e externos exclusivos. Mas você poderá basicamente personalizar o carro da maneira que quiser Fábrica Mercedes Processo de customização de veículos.







Então, quer você esteja conquistando uma selva real ou apenas uma selva de concreto… Rodeo Drive ou Las Vegas para obter as últimas novidades Criptomoeda Tradicional, você se sentirá em casa no Mercedes Classe G.

Essa fantasia é certamente necessária para justificar seu preço, que a Mercedes ainda não divulgou, mas disse que estará “no valor aproximado” do G63 (que começa em torno de US$ 180 mil).

O G580 é menor que o G-Series movido a gás. Com 182 polegadas de comprimento, é cerca de 25 centímetros mais alto, mas tem o mesmo comprimento (78 polegadas) e largura (76 polegadas). Ele compartilha a mesma distância entre eixos de 113,8 polegadas do modelo a gás.

Fora isso, o exterior compartilha o design quadradão da versão a gás. Ao contrário de muitos carros elétricos, não adota um exterior particularmente curvilíneo e ainda possui uma área de grade decorativa.







A decisão de manter uma grade de aparência mais tradicional anda de mãos dadas com a recente decisão da Mercedes de adicionar uma “opção de grade mais clássica” ao EQS. Acontece que se você quiser um G580 com a grade tradicional da série G, você pode simplesmente obter a grade padrão direto da versão a gás, se preferir (mas você não terá aquelas luzes sofisticadas).

No geral, a Mercedes disse que era muito importante manter o design geral do Classe G. Portanto, não foi modificado para parecer elétrico, exceto alguns ajustes na grade e alguns detalhes aerodinâmicos.

Mercedes diz que o carro “melhorou a aerodinâmica”, e isso acontece certamente O objetivo básico do design deste carro consiste apenas em linhas retas. Mas, na realidade, houve algumas pequenas mudanças, como um pilar A ligeiramente modificado e uma faixa acima do pára-brisa para suavizar a borda dianteira do teto.

Quanto aos detalhes sobre as capacidades de condução elétrica, os quatro motores acima mencionados podem acelerar até 60 mph em aproximadamente 4,6 segundos e atingir uma velocidade máxima de 180 km/h. Esses não são os números mais rápidos que existem, mas o carro não foi feito para ser um carro de corrida – a Mercedes poderia ter optado por uma bateria maior ou mais potência, mas isso significaria outros compromissos em outros lugares, e a Mercedes disse que era . É muito mais importante focar no pacote total.

A Mercedes ainda não nos informou o número de autonomia, mas com uma bateria de 116 kWh e uma face mais plana do que seu rival triangular elétrico sobre rodas, podemos imaginar que esteja em algum lugar em meados dos anos 2000. São 473 quilômetros no WLTP, que são 293 milhas, mas o WLTP é um pouco mais brando do que os números da EPA.

Mais importante do que a autonomia geral, a Mercedes diz que o Classe G carregará com DC de 10 a 80% em 32 minutos, com uma taxa de carregamento de até 200 kW (e 11 kW de taxa de carregamento AC). Isso resulta em uma taxa média de carregamento de cerca de 150 quilowatts em CC durante uma sessão completa, o que é muito razoável.

Dada a enorme bateria de 116 kWh (utilizável) do carro, ele ainda não carrega tão rapidamente quanto o Hyundai/Kia E-GMP, mas ainda é muito bom em comparação com outros EVs grandes (o G580 pesa cerca de 6.800 lbs/3.805 kg, com um peso total de exactamente 3500 kg – o máximo permitido pela lei alemã).

O G580 vem com cinco configurações de frenagem regenerativa, incluindo a configuração “D-auto” da Mercedes, onde o carro decide de forma inteligente aplicar a frenagem regenerativa com base nas condições de tráfego (recentemente tentamos essa configuração em um eSprinter, mas tivemos dificuldade para encontrar um modo em que seria isso) seria útil. O Regen ativa o acelerador, sugerindo que é possível dirigir com um pedal, mas não tivemos a chance de testá-lo e ver se a potência máxima de frenagem de 217 kW era realmente forte o suficiente para evitar a maior parte do uso do pedal do freio.







Para um toque eléctrico final, o carro fez algo novo com a sua traseira distinta. Em vez do porta-estepe que normalmente adorna a traseira do Classe G, há um compartimento opcional que pode ser usado para guardar cabos de carregamento ou similares. Você ainda pode optar pelo estepe também, mas gosto muito da caixa de carga.

Leve elétrico

Veja, este é o Classe G. É um carro especial, é um carro de proa. Se você gosta, saiba que você adora. Para a maioria dos motoristas, suas capacidades off-road não importam muito.

O que importa aqui é se ele permanece fiel ao Classe G e, até onde sabemos, isso acontece. Parece um Classe G e parece um Classe G. As portas estão fechadas como um Classe G.

E uma observação importante: a Mercedes disse: “Se um carro G pode ser elétrico, qualquer carro pode ser elétrico”. Nós, é claro, concordamos. Este é um carro que em muitos aspectos é definido como redundante, com a versão a gasolina percorrendo apenas 14 milhas por galão. No entanto, aqui está ele, elétrico, com uma bateria enorme (mas não diferente de outros carros elétricos enormes), superando a versão a gasolina dentro e fora de estrada.

Quanto ao nome – embora “G580 com EQ” seja um pouco exagerado, na verdade gosto da nomenclatura simples “G580”. Claro, as pessoas vão se referir a ele como “Classe G elétrico” ou algo assim, mas ao dar ao carro um nome de modelo normal, a Mercedes está dizendo que ele dirige o carro como um carro normal.

Em vez de integrar veículos eléctricos na sua própria submarca, Mercedes diz que sim Este é o Classe GE se você quer um Classe G, este é um Classe G. A Mercedes deixou claro que este não é um carro racional, nem seus clientes Precisar Classe G, hum Quer Classe G.

Então aqui está. Se você quer um Classe G, este é o Classe G.