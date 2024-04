As ações da JetBlue caíram depois que a companhia aérea reduziu sua previsão de receita para 2024

A JetBlue tem cortado custos, eliminando rotas não lucrativas e concentrando-se naquelas com demanda consistente e altas vendas de assentos premium. A transportadora cancelou no mês passado seu acordo de fusão com a companhia aérea econômica Spirit Airlines depois que um juiz bloqueou o acordo de US$ 3,8 bilhões por motivos antitruste.

A atualização das previsões de terça-feira mostra uma divisão crescente entre a JetBlue e rivais maiores com grandes redes internacionais como Delta e United, que prevêem fortes lucros, receitas e demanda recorde neste verão.

“Ao olharmos para o ano inteiro, há um aumento significativo na capacidade em nossa região latina [America] “A região, que representa uma parcela significativa da rede da JetBlue, provavelmente continuará a pressionar as receitas e esperamos um revés em nossas perspectivas para o ano inteiro”, disse Joanna Geraghty, que se tornou CEO em fevereiro. Na demonstração de resultados. “Temos plena confiança de que continuar a tomar medidas em nossa estratégia independente reorientada é o caminho certo para retornar à lucratividade novamente.”

A JetBlue foi afetada por um recall de motor da Pratt & Whitney que aterrou alguns de seus aviões. Numa apresentação aos investidores na terça-feira, a companhia aérea disse que estava “explorando ativamente” novas reduções de custos.

A JetBlue disse no início deste ano que adiaria US$ 2,5 bilhões em gastos com aeronaves até o final do ano.

Nos primeiros três meses do ano, a JetBlue perdeu US$ 716 milhões, ou US$ 2,11 por ação, em comparação com uma perda de US$ 192 milhões, ou 58 centavos por ação, no mesmo período de 2023.

Depois de ajustar para itens únicos, incluindo encargos de rescisão relacionados à fusão fracassada da Spirit, a JetBlue perdeu US$ 145 milhões, ou 43 centavos por ação, abaixo da perda ajustada de 52 centavos prevista por analistas consultados pela LSEG.

A receita caiu 5,1% em relação ao ano anterior, para US$ 2,21 bilhões, o que estava em linha com a previsão de receita da LSEG.