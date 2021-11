Relatório de lesão da NFL Semana 10: Joey Bossa, Kenan Allen questionável para Chargers

Getty Images

A semana 10 da temporada de 2021 da NFL começa na quinta-feira vencer pelo Dolphin e continua com mais 12 jogos no domingo, o que significa que as 24 equipes dessas partidas deram seus relatórios finais de lesões para a semana na sexta-feira.

As equipes que jogam na noite de segunda-feira não divulgarão seus relatórios finais de lesões até sábado e não estão listadas aqui.

Vikings em carregadores

libra Anthony Bar (joelho) e DT Michael Pierce (cotovelo) Ele não jogará pelos Vikings. CB Bouchud Briland (Coxa) é o único jogador suspeito.

LB. Carregadores Joey bossa (Tornozelo) e WR Kenan Allen (Joelho) está listado como questionável para carregadores. CB Ryan smith (joelho) fora enquanto CB Michael Davis (isquiotibiais) e RB Justin jackson (Quadrante) Listado como questionável. s Nasser Adderley (Tornozelo) e DB Mark Webb (joelho) também tiveram notas questionáveis.

Jaguar em Colts

Jaguar RB James Robinson (o todo) é Listado como questionável Depois de perder a vitória do último domingo sobre o Bills.

WR TY Hilton (concussão) Não aconteceu Acerte os pôneis. CB Xavier Rhodes (bezerro) excluído e DT DeForest Buckner (retorno) está listado como questionável.

Brown in the Patriots

RB Nick Chubb Não no relatório de lesão, mas Foi excluído Porque ainda está na lista de reserva do COVID-19. RB Dmitrik Felton Saiu pelo mesmo motivo e CB Williams gananciosos (ombro) Listado como questionável. DE Tack McKinley (Coxa) é o único jogador que sobrou devido a lesão.

Os Patriots correndo atrás Damian Harris E Ramondry Stevenson ser Ambos estão incluídos Duvidoso depois de não se exercitar durante toda a semana durante o protocolo de concussão. s Jake Bailey (joelho), LB Ja’whaun Bentley (costelas), k Nick Falk (joelho), WR níquel harry (joelho), LB Donta Hightour (tornozelo), G Shack Mason (abdômen), CB Galen Mills (Coxa), WR Artilheiro Olszewski (concussão), TE Juno Smithe LB Kyle Van Nuy (Coxa) também está listada como questionável. libra Jimmy Collins (Tornozelo) está listado como questionável, portanto, não é provável que ele jogue.

Contas de avião

LB. Faturamento Tremaine Edmonds (isquiotibiais) Foi excluído para esta semana.

Lista de aeronaves QB. Zach Wilson (Joelho) Duvido, mas já falaram Mike White vai começar Com Joe Flacco apoie isso. T Choma Edoga (Joelho) também está listado como questionável. enquanto WR Corey Davis (quadril), RB Tiffin Coleman (isquiotibiais), DE Chuck Lawson (isquiotibiais), o G Elijah Vera Tucker (dedo do pé) listado como questionável.

Black in the Steelers

O preto pode ter um T. Taylor Decker (Finger) está em campo pela primeira vez nesta temporada depois de ser listado como questionável. NS Austin Seibert (hip) e RB Jamal Williams não vai jogar. libra Austin Bryant KTV se junta a Decker em uma categoria questionável.

WR Perseguição de Claypool (Dedo do pé) é o único Stellar que possui a designação de lesão. Foi excluído.

Santos nos Titãs

RB Alvin Camara (joelho) Não vou Esteja na escalação do Saints no Tennessee. S C. J. Gardner-Johnson (pé) e T. Tyrone Armstead (Joelho e Ombro) Também saíram essa semana. WR T Montgomery (isquiotibiais) e DE Karl Granerson (KTV) Listado como questionável.

QB. Titãs Ryan Taneyhill (doença) não fez exercício Sexta-feira, mas ele está programado para jogar no domingo. WR jones julho (Tendão da coxa) questionável depois que ele perdeu o treino na sexta-feira. libra Rashan Evans (tornozelo) e DL ter torta (Coxa) Junte-se a ele nessa categoria. DB Dean Cruickshank (joelho), LB David Long (tendão da coxa) e CB Greg Mabein (Tornozelo) excluído.

falcões em cowboys

Hawks DB desqualificado Kendall Sheffield (isquiotibiais) e eles não esperam ter LB Stephen significa (joelho), TE Lee Smith (para trás) e DL Jonathan Pollard (concussão) após ser listado como um duplo. DL John Kominsky (ombro) Listado como questionável.

O técnico do Cowboys, Mike McCarthy, disse na manhã de sexta-feira que o time Vai esperar para ver se lt Tyrone Smith (Tornozelo) ele treinou no sábado antes de definir sua posição na partida, mas acabaram excluído Sexta a tarde. WR Cedric Wilson (Ombro) e QB Will Greer (Joelho) está listado como questionável.

piratas em Washington

WR Antonio Brown (tornozelo) e TE Rob Gronkowski (Voltar) fique fora para piratas. CB de Delaney (tornozelo), WR Chris Goodwin (ft) e LB Jason Pierre Paul (Ombro e mão) Duvidoso.

Washington está definido para obter NS Xerife brandon e CB William Jackson Terceiro (o joelho) novamente depois que ambos os jogadores foram retirados do último relatório de lesão desta semana. RT Sam Cosme (tornozelo), WR marrom diamy (joelho) e TE Sams Reyes (Hip) está listado como questionável. WR Curtis Samuel (coxa), DE Sweatshirt de equitação (mandíbula) e DB Benjamin St Just (doença, concussão) eles não vão brincar.

Panteras em Cardeais

a partir de Brian Burns (ft) e LB Amor frankie (joelho) Listado como questionável para leopardos. Eles governaram CB Rashan Melvin (mão) e CB Stantley Thomas-Oliver (dedo do pé).

WR DeAndre Hopkins (isquiotibiais) e QB Keeler Murray (tornozelo) será Decisões de tempo de jogo sobre os cardeais. s Budda Baker (joelho), c Max Garcia (Aquiles), WR Rondell Mor (pescoço) e DE Jordan Phillips (Coxa) também está listada como questionável. RB Chase Edmonds (tornozelo), G Justin Pogue (pressa), RB Jonathan Ward (concussão) e S. James Wiggins (Joelho) Tudo isso esta semana.

Seahawks em Packers

QB Russell Wilson (Dedo) Está pronto para dar frutos Sobressalente ferido e começando, mas RB Chris Carson (O pescoço) ainda não está pronto. CB Bendito Austin (não relacionado a ferimentos – um assunto pessoal) e S. Marquês Blair O (joelho) é excluído. libra Cody Barton (Quadríceps) e TD Al Woods (Não relacionado a lesões) Listado como questionável.

feixes Esperamos que seja ativado QB Aaron Rodgers Da lista de reserva do COVID-19 no momento do jogo, mas T David Bakhtiari (joelho), TE Dominic Daphne (isquiotibiais), o DE Kingsley Kiki (concussão) são considerados É duvidoso jogar. DT Kenny Clark (Voltar), WR Equimus Saint Brown (tornozelo), o CB Eric Stokes (O joelho) tem sinais questionáveis.

Águias em Bronco

T Andre Dillard (joelho) e DE Josh Sweet (Concussão) são os únicos dois abutres com designação de lesão. Ambos os jogadores foram sinalizados como suspeitos.

Broncos excluir Início de intervenções ofensivas Garrett Bullseye (tornozelo) e Bobby Massey (tornozelo). a partir de Mac Telvin Agim (joelho), costas direitas RB Mike Bon (quadril), lb Baron Browning (voltar), DE Shelby Harris (doença), TE Albert Okoigpunam (joelho), WR Tim Patrick (joelho), LB Dono do vermelho (quadril), ji Dalton Reisner (ft), S. Caden Stearns (ombro) e CB Patrick Sertin II (Joelho) constituem uma grande unidade questionável.

Heads in Raiders

T Lucas niang (costelas) e T. Mike Remers (joelho) para fora, para as cabeças. CB L’Jarius Sneed (tornozelo e pulso) está listado como suspeito.

Raiders não terão s Terry Gillespie (isquiotibiais) ou LB Nick Kwiatkowski (Tornozelo) Domingo à noite. CB Kessian Nixon (tornozelo) e CB Amick Robertson (Hip) É provável que você perca o jogo depois de desenhar marcas questionáveis.