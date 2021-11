Christian Pulisic da USMNT e Weston McKinney escrevem novo capítulo de ‘Dos a Cero’ na vitória sobre o México

Cincinnati – Choveu cantando no pódio conhecido como Bailey no TQL Stadium. As palavras eram tão familiares quanto elegantes.

“Dois a zero! Dois a zero!“

Sim, era um novo local para a seleção masculina dos EUA, e o lema era para uma nova geração de jogadores também, mas o resultado trouxe a mesma satisfação que a seleção dos EUA venceu o México por 2 a 0 graças aos gols de Christian Pulisic E Weston McKinney Para dar a ele três pontos vitais no caminho para a qualificação para a Copa do Mundo de 2022.

É a sexta vez desde a virada do século que os Estados Unidos vencem nessa ordem tripartido em uma partida competitiva. A maioria deles veio no Crewe Stadium em Columbus, Ohio, mas o TQL Stadium provou ser um ajuste confortável, com uma multidão barulhenta nos ajudando a aproveitar cada grama dos benefícios do estádio local. O resultado também foi uma rara seqüência de três vitórias consecutivas contra o México, a primeira desde meados da década de 2000 e a primeira seqüência semelhante a ocorrer em um ano civil.

“Eles entendem do que somos e nós entendemos do que eles tratam”, disse Pulisic. “Isso é o que cria uma grande rivalidade, e estou muito feliz por podermos estar no topo novamente esta noite. Sabíamos que sempre seria um bom jogo contra o México, e somar três pontos nos ajuda a ficar mais perto da classificação para a Copa do Mundo. “

O resultado de sexta-feira foi o mais recente de uma sequência bastante familiar entre os Estados Unidos e o México. Kirk Irwin / Getty Images

Mas essa vitória não foi tanto sobre história quanto sobre o presente. Em uma noite que viu um certo aperto na classificação do octógono, a vitória manteve os Estados Unidos no caminho certo para as eliminatórias para a Copa do Mundo. Os Estados Unidos agora lideram, à frente do México no saldo de gols com 14 pontos. Isso manteve os Estados Unidos um ponto à frente do Canadá – que venceu a Costa Rica por 1 a 0 – e três pontos à frente do Panamá, que recuperou de uma desvantagem de 2 a 0 para marcar uma vitória por 3 a 2 sobre Honduras. Os Estados Unidos agora estão em posição de obter um fôlego extra com a reunião de terça-feira na Jamaica.

Tabela CONCACAF GP pontos JD 1 – EUA 7 14 +7 2 – México 7 14 +5 3 – Canadá 7 13 +7 4 – Panamá 7 11 +1 5- Costa Rica 7 6 -2 6- Jamaica 7 6 -4 7 – El Salvador 7 6 -5 8 – Honduras 7 3 -9 1-3 qualificados; 4 no playoff

O aspecto mais encorajador da noite foi como este grupo de jovens jogadores deu mais um passo em frente. Não era uma situação como a final da Liga das Nações em junho passado ou a final da Copa Ouro em agosto, onde os Estados Unidos dependiam muito da defesa e do goleiro e marcavam gols em lances de bola parada. Nesta partida, os Estados Unidos foram agressivos com sua imprensa e mantiveram a posse de bola. Quase todos os jogadores em campo tiveram um bom desempenho. Linha traseira conduzida Walker Zimmerman E Miles Robinson, estrangular o ataque do México. O meio-campo gradualmente assumiu o controle do jovem de 18 anos Younes Musa Ele se mostra altamente eficaz na formação de outros atacantes. E Timothy Weah Tive uma ótima noite torturando o lado esquerdo da defesa mexicana.

Em uma semana em que se espalhou a palavra “respeito” e goleiro mexicano Guillermo Ochoa Ele sugeriu que, quando os Estados Unidos se olham no espelho, aspiram ser como o México, e esse foi um dos confrontos em que os Estados Unidos valorizaram plenamente sua vitória.

A abordagem dos EUA exigiu paciência, além de sobreviver a alguns temores no primeiro tempo, já que alguns presentes no meio-campo criaram oportunidades para tripartido. Felizmente, o goleiro zach steven Foi afiado, especialmente na negação Herving Lozano Aos 18 minutos.

Mas o estilo do técnico Greg Berhalter teria esgotado o México e, no segundo tempo, a pressão começou a aparecer, com oportunidades surgindo. Ele colocou Weah em particular em uma série de cruzamentos perigosos dos quais os Estados Unidos não podiam se virar. A defesa de Ochoa por McKinney, aos 49, deu a impressão de que poderia ser uma daquelas noites em frente ao gol dos Estados Unidos.

“Na segunda parte começamos a nos retirar, especialmente nos primeiros 20 minutos”, disse Berhalter. “E é esse o efeito que temos sobre os adversários. Quando podemos pressioná-los e ser agressivos com a bola e com a bola, virá-los e fazer com que enfrentem o seu objetivo, torna-se muito difícil.”

Os Estados Unidos encontraram a sua vantagem aos 74 minutos, e foi Weah quem estava no centro da ação, evitando as atenções Jesus gallardo Para um passe cruzado foi enviado por Pulisic, que havia entrado na partida apenas cinco minutos antes.

O quanto Pulisic estaria envolvido na partida era uma questão de especulação antes da partida. Ele jogou um total de 21 minutos pelo Chelsea desde que machucou o tornozelo contra Honduras em setembro. Mas sua presença deu aos Estados Unidos um impulso quase instantâneo e, assim que Pulisic se virou, fez questão de enviar uma mensagem ao México, na qual revelou uma camiseta onde se lia “Man in the Mirror”.

O jogo de camisas “Man in the Mirror” de Christian Pulisic será considerado mais um capítulo colorido na competição. John Dorton / ISI Images / Getty Images

Mas foi um gol de Weah, e a melhora do atacante do Lille durante as eliminatórias para a Copa do Mundo foi fundamental para os Estados Unidos manterem suas esperanças nas eliminatórias. Uma reunião com Berhalter após a derrota no Panamá renovou o foco de Weah, e isso ficou evidente quando ele empurrou a vitória da partida contra a Costa Rica no mês passado. Além do empenho em auxiliar na defesa, tem fortalecido o domínio de uma das posições da ala.

“Em termos de confiança, jogo pelo meu clube, por isso, quando venho aqui e jogo, é óptimo”, afirmou. “Estar com os meninos é muito divertido e fizemos a execução esta noite e isso foi o mais importante.”

Weah também revelou que a camisa “Man in the Mirror” foi sua ideia e De Andre Yadlin.

“Antes do jogo, o México falava muito sobre rebatidas, e rebatê-los os silencia”, disse Weah. “Temos que continuar vencendo partidas e vencendo-os, e essa é a única maneira de conquistarmos o respeito deles e o respeito do mundo. Mas acho que estamos em um ótimo caminho agora e o futuro é brilhante.”

E não foi a única coisa que aconteceu naquela noite, o zagueiro Robinson foi expulso aos 85 minutos por dois cartões amarelos, e o cartão amarelo de McKinney faria com que o jogo fosse suspenso na Jamaica. Tão bom quanto Robinson era, os personagens de McKinney perderam em profundidade. Apesar de ter sido suspenso por dois jogos em setembro por violar os protocolos COVID-19 da equipe, McKennie continua sendo o centro emocional desta equipe americana, e ele, junto com Pulisic, sobe ao posto de sprint em relação ao México.

Mas talvez esses soluços sejam exatamente o que precisamos para evitar decepções contra a Jamaica, um time em desespero depois de sofrer o empate no final da sexta-feira contra El Salvador.

Para ganhar agora três em uma fileira [against Mexico] É claramente incrível. “Mas isso não significa que podemos ser complacentes e pensar que somos os melhores”, disse Pulisic. Portanto, é apenas uma questão de acontecer, e queremos continuar provando o que é esta seleção e o que eles estão começando a mostrar ao mundo o que esta seleção nacional pode fazer. “

Há uma confiança crescente dentro desta equipe americana, que corresponde ao seu talento. Até as festividades pós-jogo ganham um novo caráter. Tal como “dois a zeroOs aplausos diminuíram e “Man in the Mirror” de Michael Jackson tocou no sistema de som do estádio. Uma nova geração está deixando sua marca.